Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 23:45

Посекли, потом добивали: как ВС РФ уничтожили «неуязвимый» F-16

F-16 F-16 Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Российский зенитно-ракетный комплекс С-300 уничтожил в зоне СВО «неубиваемый» американский истребитель F-16, стоявший на вооружении ВСУ. Как рассказал один из офицеров-зенитчиков ВС РФ, для поражения цели ЗРК потребовалось две ракеты. Опрошенные NEWS.ru эксперты уверены: потеря «неуловимого» самолета сильно повлияет на настроения в украинской армии и не только. Почему развенчание мифа об F-16 грозит стать худшей антирекламой для США — в материале NEWS.ru.

Что известно об уничтожении F-16

Командующий зенитно-ракетным дивизионом с позывным Север в интервью для канала «Соловьев Live» рассказал, что F-16 ВСУ стал «самой интересной целью» для его расчета, получившего С-300 на вооружение в декабре 2024 года.

«Не с первого выстрела, двумя ракетами по нему (истребителю. — NEWS.ru) работали. То есть первой мы посекли его, второй уже добивали», — объяснил Север.

Офицер добавил, что его подразделение, оснащенное новейшим ЗРК, продемонстрировало высокую эффективность в уничтожении разнообразных воздушных целей. При помощи С-300 бойцы мастерски перехватывают украинские беспилотники. Также среди пораженных ими мишеней были ракеты ATACMS, реактивные снаряды HIMARS и управляемые авиационные бомбы ВСУ.

О том, где и когда конкретно был сбит самолет, Север не рассказал. Министерство обороны РФ также не комментировало эти сведения.

Как сбили F-16

До недавнего времени F-16 считался практически неуловимой целью для средств противовоздушной обороны. Впервые о его уничтожении силами ПВО Министерство обороны РФ сообщило в апреле 2025 года — так российские военные разрушили миф о неуязвимости американского истребителя.

Заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов в беседе с NEWS.ru предположил, что F-16, сбитый расчетом Севера, мог попасть под прицел российских зенитчиков при перелете с одного аэродрома на другой — например, из района дежурства в сторону более удаленной авиабазы.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

«В таких условиях пилот может чувствовать себя относительно спокойно, особенно если считает, что находится над „своей“ территорией. Это и сыграло с ним дурную шутку», — пояснил Попов.

По словам Попова, цель обнаружили радиолокационные станции, после чего включилось ее автосопровождение, а затем было выдано целеуказание и запущены две ракеты — одна за другой.

«Запуск двух ракет повышает вероятность поражения: если первая не срабатывает из‑за маневра цели, вторая учитывает отклонения и ошибки и догоняет. Дальность поражения и эффективность зависят от типа комплекса и боеприпасов, но современная автоматизация и многоканальность в управлении и наведении на цель дают высокую вероятность поражения», — добавил летчик.

Он предположил, что фиксация цели и пуск ракет по ней могли произойти на расстоянии около 150–200 км от линии боевого соприкосновения. При этом пилот мог не сразу понять, что именно происходит: порой несколько РЛС кратковременно «подсвечивают» цель с разной периодичностью — такие короткие сигналы не кажутся экипажу серьезной угрозой, особенно на большом удалении от зоны боевых действий.

Как уничтожение F-16 повлияет на ход СВО

Украинская армия получила первую партию истребителей F-16 из Нидерландов и Дании летом 2024 года. Киев делал серьезную ставку на эти самолеты: президент Владимир Зеленский заявлял, что эти поставки стали еще одной мерой по усилению украинского воздушного щита.

Независимый военный эксперт Александр Храмчихин в беседе с NEWS.ru отметил, что на протяжении многих лет F-16 считались «суперсамолетами», хотя это не более чем обычные «рекламные инсинуации».

«С-300 и F-16 — это системы одного поколения, практически ровесники. И для C-300 с самого момента его создания F-16 был вполне штатной, обычной целью. Этот ракетный комплекс для того и создавали, чтобы сбивать подобные мишени. Удивляться тому, что С-300 сбил F-16, это как удивляться способности автомата Калашникова застрелить вражеского солдата. Просто комплекс подтвердил свои штатные возможности и отработал в соответствии с ними», — сказал Храмчихин.

С-300 С-300 Фото: МО РФ

Точное количество истребителей, оставшихся на вооружении ВСУ, неизвестно. Однако Попов уверен: речь идет о весьма скромных цифрах.

«По моим данным, из первой партии F-16 боеспособных машин осталось относительно немного — часть самолетов уже выведена из строя или находится в ремонте. Сочетание высоких потерь, повреждений при ударах крылатыми ракетами и оперативных ошибок дает серьезный имиджевый и психологический урон: у летчиков растет неуверенность, в войсках — смута, а эффективность применения авиации снижается. Все это действует и на поставщиков — репутационные потери производителей и государств‑поставщиков также учитываются», — сказал он.

Развенчание мифа о неуязвимости F-16 может оказать серьезное влияние и на мировой рынок оружия, полагает эксперт.

«Сейчас многие подумают дважды, прежде чем увеличивать поставки, особенно авиационной техники. И дело не только в поставках Украине. Это сказывается и на мировом рынке: потенциальные покупатели начинают сомневаться — зачем им приобретать дорогие и по факту малоэффективные образцы? А вот интерес к российским системам С-300/350/400 растет», — заключил Попов.

Читайте также:

Душегубка за $13 млн: «передовая» БПМ Британии стала кошмаром для солдат

Конец грузинской мечты: почему Тбилиси передумал вступать в ЕС

«Ермак продолжает рулить»: как серый кардинал Киева провел НАБУ и Трампа

СВО
военная авиация
ПВО
с-300
F-16
Павел Воробьев
П. Воробьев
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД РФ спрогнозировали, как будут меняться условия переговоров для Киева
Фаза Луны сегодня, 13 января: сидим в одиночестве, сохраняем здоровье
«Ждать недолго»: названы возможные сроки групповых пусков «Орешника»
Мозговая атака: что за тайное оружие применили США для захвата Мадуро
«Громкие и голословные»: Запад уличили в игнорировании преступлений Киева
Зеленский поддержал бандитские методы штурмовиков 225-го полка ВСУ
НАТО обратился к Турции с одной просьбой раньше запланированного срока
«Генераторы не выдерживают»: в Киеве массово закрываются супермаркеты
На Западе озвучили главную проблему Зеленского и его союзников
Смерть мамы, возвращение в «Голос», потеря слуха: как живет Максим Фадеев
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 13 января 2026 года
Приметы 13 января — Васильев вечер: магия старого Нового года и щедровки
В Воронеже после атаки БПЛА насчитали десятки поврежденных домов и машин
Связь с Долиной, драма с Николаевым, «Таганка»: как живет Ирина Апексимова
Силы ПВО сбили 78 украинских «птичек» за три часа
«Нам практически угрожают»: в ГД осудили требование Зеленского по Украине
Посекли, потом добивали: как ВС РФ уничтожили «неуязвимый» F-16
Медведев призвал Трампа поторопиться с «захватом» Гренландии
Роспотребнадзор оценил возможность распространения в РФ вируса с Кубы
SHOT сообщил о взрывах над российским курортным городом
Дальше
Самое популярное
Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин
Общество

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали
Россия

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали

Атака ВСУ на Воронеж ночью 11 января: взрывы, пострадавшие, что известно
Регионы

Атака ВСУ на Воронеж ночью 11 января: взрывы, пострадавшие, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.