Посекли, потом добивали: как ВС РФ уничтожили «неуязвимый» F-16

Российский зенитно-ракетный комплекс С-300 уничтожил в зоне СВО «неубиваемый» американский истребитель F-16, стоявший на вооружении ВСУ. Как рассказал один из офицеров-зенитчиков ВС РФ, для поражения цели ЗРК потребовалось две ракеты. Опрошенные NEWS.ru эксперты уверены: потеря «неуловимого» самолета сильно повлияет на настроения в украинской армии и не только. Почему развенчание мифа об F-16 грозит стать худшей антирекламой для США — в материале NEWS.ru.

Что известно об уничтожении F-16

Командующий зенитно-ракетным дивизионом с позывным Север в интервью для канала «Соловьев Live» рассказал, что F-16 ВСУ стал «самой интересной целью» для его расчета, получившего С-300 на вооружение в декабре 2024 года.

«Не с первого выстрела, двумя ракетами по нему (истребителю. — NEWS.ru) работали. То есть первой мы посекли его, второй уже добивали», — объяснил Север.

Офицер добавил, что его подразделение, оснащенное новейшим ЗРК, продемонстрировало высокую эффективность в уничтожении разнообразных воздушных целей. При помощи С-300 бойцы мастерски перехватывают украинские беспилотники. Также среди пораженных ими мишеней были ракеты ATACMS, реактивные снаряды HIMARS и управляемые авиационные бомбы ВСУ.

О том, где и когда конкретно был сбит самолет, Север не рассказал. Министерство обороны РФ также не комментировало эти сведения.

Как сбили F-16

До недавнего времени F-16 считался практически неуловимой целью для средств противовоздушной обороны. Впервые о его уничтожении силами ПВО Министерство обороны РФ сообщило в апреле 2025 года — так российские военные разрушили миф о неуязвимости американского истребителя.

Заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов в беседе с NEWS.ru предположил, что F-16, сбитый расчетом Севера, мог попасть под прицел российских зенитчиков при перелете с одного аэродрома на другой — например, из района дежурства в сторону более удаленной авиабазы.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

«В таких условиях пилот может чувствовать себя относительно спокойно, особенно если считает, что находится над „своей“ территорией. Это и сыграло с ним дурную шутку», — пояснил Попов.

По словам Попова, цель обнаружили радиолокационные станции, после чего включилось ее автосопровождение, а затем было выдано целеуказание и запущены две ракеты — одна за другой.

«Запуск двух ракет повышает вероятность поражения: если первая не срабатывает из‑за маневра цели, вторая учитывает отклонения и ошибки и догоняет. Дальность поражения и эффективность зависят от типа комплекса и боеприпасов, но современная автоматизация и многоканальность в управлении и наведении на цель дают высокую вероятность поражения», — добавил летчик.

Он предположил, что фиксация цели и пуск ракет по ней могли произойти на расстоянии около 150–200 км от линии боевого соприкосновения. При этом пилот мог не сразу понять, что именно происходит: порой несколько РЛС кратковременно «подсвечивают» цель с разной периодичностью — такие короткие сигналы не кажутся экипажу серьезной угрозой, особенно на большом удалении от зоны боевых действий.

Как уничтожение F-16 повлияет на ход СВО

Украинская армия получила первую партию истребителей F-16 из Нидерландов и Дании летом 2024 года. Киев делал серьезную ставку на эти самолеты: президент Владимир Зеленский заявлял, что эти поставки стали еще одной мерой по усилению украинского воздушного щита.

Независимый военный эксперт Александр Храмчихин в беседе с NEWS.ru отметил, что на протяжении многих лет F-16 считались «суперсамолетами», хотя это не более чем обычные «рекламные инсинуации».

«С-300 и F-16 — это системы одного поколения, практически ровесники. И для C-300 с самого момента его создания F-16 был вполне штатной, обычной целью. Этот ракетный комплекс для того и создавали, чтобы сбивать подобные мишени. Удивляться тому, что С-300 сбил F-16, это как удивляться способности автомата Калашникова застрелить вражеского солдата. Просто комплекс подтвердил свои штатные возможности и отработал в соответствии с ними», — сказал Храмчихин.

С-300 Фото: МО РФ

Точное количество истребителей, оставшихся на вооружении ВСУ, неизвестно. Однако Попов уверен: речь идет о весьма скромных цифрах.

«По моим данным, из первой партии F-16 боеспособных машин осталось относительно немного — часть самолетов уже выведена из строя или находится в ремонте. Сочетание высоких потерь, повреждений при ударах крылатыми ракетами и оперативных ошибок дает серьезный имиджевый и психологический урон: у летчиков растет неуверенность, в войсках — смута, а эффективность применения авиации снижается. Все это действует и на поставщиков — репутационные потери производителей и государств‑поставщиков также учитываются», — сказал он.

Развенчание мифа о неуязвимости F-16 может оказать серьезное влияние и на мировой рынок оружия, полагает эксперт.

«Сейчас многие подумают дважды, прежде чем увеличивать поставки, особенно авиационной техники. И дело не только в поставках Украине. Это сказывается и на мировом рынке: потенциальные покупатели начинают сомневаться — зачем им приобретать дорогие и по факту малоэффективные образцы? А вот интерес к российским системам С-300/350/400 растет», — заключил Попов.

Читайте также:

Душегубка за $13 млн: «передовая» БПМ Британии стала кошмаром для солдат

Конец грузинской мечты: почему Тбилиси передумал вступать в ЕС

«Ермак продолжает рулить»: как серый кардинал Киева провел НАБУ и Трампа