ВСУ тайно копят F-16: сколько самолетов осталось у Киева, как их используют

Минобороны России периодически сообщает об уничтожении истребителей Воздушных сил Украины. Так, 16 июля в ведомстве заявили, что ВКС РФ во время проведения спецоперации сбили МиГ-29. NEWS.ru поговорил с заслуженным военным летчиком генерал-майором Владимиром Поповым и выяснил, сколько боевых самолетов осталось у Киева и можно ли считать авиацию Украины полностью уничтоженной.

Можно ли считать украинскую боевую авиацию полностью уничтоженной

Боевую авиацию Вооруженных сил Украины нельзя считать полностью уничтоженной, несмотря на потери, которые она несет, заявил NEWS.ru Попов. По его словам, украинские пилоты, прошедшие советскую школу подготовки, продолжают оказывать сопротивление, пользуясь поддержкой европейских стран. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«Я бы не сказал, что боевая авиация Украины полностью уничтожена. Пару недель назад приходили сообщения об уничтожении Су-27 и F-16. Был доклад о сбитом Ми-8 ВСУ при выполнении боевой задачи. Сбивать воздушные цели не так просто. Это вам не война США с Ираком, совсем другое дело. ВСУ надо считать равными нам. Мы проходили одну школу подготовки, обслуживания техники, конструкторские возможности самолетов единые. Дефицит авиационной техники у Воздушных сил Украины очень большой, потери большие, возможности очень маленькие, но они все еще боеспособны. Теперь вся Европа им помогает», — пояснил Попов.

Су-27 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сколько на Украине осталось западных истребителей

У Вооруженных сил Украины могли сохраниться не более шести американских истребителей F-16 из первой полученной партии, а также пять французских Mirage 2000, заявил Попов. По его словам, серьезной проблемой для украинских пилотов является эксплуатация разнородной авиатехники, требующей отличных подходов и знаний. Он отметил, что F-16 имеют англоязычный интерфейс, в то время как для работы с Mirage 2000 необходимы другие лингвистические компетенции.

«У ВСУ может остаться пять-шесть F-16 из первой партии декабря прошлого года. В январе 2025-го они начали летать. Сейчас есть информация, что у ВСУ есть пять Mirage 2000, которые Киев не использует на передовой. Скорее всего, они выполняют учебно-тренировочные полеты. ВСУ потеряли один Mirage то ли из-за отказа техники, то ли из-за языкового барьера. У F-16 все на английском языке, у Mirage — все на французском», — пояснил Попов.

Почему ВСУ не могут эффективно применять западные истребители

Языковой барьер, который серьезно затрудняет работу летчиков и технического персонала, является главной проблемой Вооруженных сил Украины при эксплуатации истребителей F-16, сообщил Попов. По его словам, это создает дополнительные риски во время ведения боевых действий. Генерал подчеркнул, что аналогичные сложности у пилотов ВСУ возникают с Mirage 2000, интерфейс которых также не локализован для украинских военных.

«Западные истребители не панацея, а проблема для ВВС Украины. Вся речевая информация в F-16 на английском языке. В кабине, на шильдиках и табло. Украинцы не являются носителями английского языка. Можно подписать все приборы на русском, но в критической или аварийной ситуации это замедляет реакцию. У Mirage — на французском. Кроме того, возникают сложности в обслуживании самолетов на земле: разные штекеры и топливозаправщики. Техники должны знать техническое описание либо на английском, либо на французском. Языковой барьер — проблема номер один для ВВС Украины», — отметил Попов.

Mirage 2000-5 Фото: Alan Wilson from Peterborough/CC BY-SA 2.0/via Wikimedia Commons

Как ВСУ используют F-16 на самом деле

ВСУ используют истребители F-16 для перехвата российских крылатых ракет «Искандер» и дронов «Герань». Mirage 2000 не оказывают существенного влияния на боевой потенциал Киева, отметил Попов. По его словам, украинская сторона пытается таким образом продемонстрировать свои «успехи» западным спонсорам и поднять боевой дух солдат.

«Предположу, что ВСУ используют четыре — шесть F-16 в качестве средства ПВО для перехвата БПЛА „Герань“, российских крылатых ракет Х-101, а также „Искандеров“. Они постоянно говорят, что пытаются перехватывать их, хвастаются перед Западом и стремятся поднять дух населения. Mirage 2000 довольно слабенькие и не усиливают боевой потенциал Киева. Они выполняют учебное бомбометание, полеты по кругу где-то на Западе, вдоль границ с Румынией и Польшей», — подчеркнул Попов.

Сколько на Украине осталось советских истребителей МиГ-29 и Су-27

У Воздушных сил Украины сохранился ограниченный парк советских боевых самолетов. В частности, в строю остается до двух десятков истребителей МиГ-29, заявил Попов. По его словам, еще примерно 10 самолетов этого типа могут быть использованы по назначению после ремонта. Эксперт подчеркнул, что основу авиационной группировки Украины преимущественно составляют машины, оставшиеся после распада СССР.

МиГ-29 Фото: Sergey Popsuevich/Transport Photo Images/Global Look Press

«Когда происходил развал Советского Союза, на Украине экстерриториально оставалась боевая техника. В этой стране было около 240 легких истребителей МиГ-29 — целая воздушная армия. Многие из них не находились в боевом состоянии. Тем не менее на Украине тогда было около 20, а то и больше ремонтных заводов: и военных, и гражданских. Боевой самолет можно восстановить и на гражданском, и на военном авиационном заводе, если есть специалисты. Думаю, что у ВСУ осталось 15–20 МиГ-29 в рабочем состоянии, которые летают, и около 10 МиГ-29, которые можно отремонтировать», — сказал Попов.

Он отметил, что для поддержания хотя бы части самолетов в летном состоянии после распада Советского Союза применялся так называемый авиационный каннибализм. Несколько неисправных машин разбирали для ремонта одной. По словам генерала, помимо истребителей, Украине удалось сохранить ограниченное количество штурмовиков, бомбардировщиков и несколько десятков боевых вертолетов серии «Ми».

«ВСУ после распада СССР занимались авиационным каннибализмом — снимали запчасти, делали из двух-трех самолетов один. Осталась эскадрилья Су-27, 15–17 штук, не более того. Некоторые самолеты ремонтируются и идут на запчасти. У Украины есть около эскадрильи — не более 10 Су-25. Из них летающих — четыре — шесть, остальные находятся в резерве или в ремонте. Кроме того, четыре рабочих Су-24 и еще около десятка Су-24 ремонтопригодных. ВСУ используют их для запуска ракет Storm Shadow. У противника также есть около 40 боевых вертолетов — Ми-8 и Ми-24», — резюмировал Попов.

