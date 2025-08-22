Генерал ответил, можно ли считать украинскую авиацию уничтоженной

Боевую авиацию Вооруженных сил Украины нельзя считать полностью уничтоженной, несмотря на потери, которые она несет, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов. По его словам, украинские пилоты, прошедшие советскую школу подготовки, продолжают оказывать сопротивление, пользуясь поддержкой европейских стран.

Я бы не сказал, что боевая авиация Украины полностью уничтожена. Пару недель назад приходили сообщения об уничтожении Су-27 и F-16. У нас был доклад о сбитом Ми-8 ВСУ при выполнении боевой задачи. Сбивать воздушные цели не так просто. Это вам не война США с Ираком — это совсем другое дело. ВСУ надо считать равными нам. Мы проходили одну школу подготовки, обслуживания техники, конструкторские возможности самолетов единые. В действительности дефицит авиационной техники у Воздушных сил Украины очень большой, потери большие, возможности очень маленькие, но они все еще боеспособны. Теперь вся Европа им помогает, — пояснил Попов.

Ранее Telegram-канал «Архангел спецназа» сообщил, что был нанесен удар двумя истребителями F-16 ВСУ по территории Курской области. По его сведениям, авиация сбросила управляемые авиабомбы в районе приграничного села Теткино. Там добавили, что украинская авиация усилила активность в этом направлении, в том числе зафиксирован налет Су-27 в тех же окрестностях. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.