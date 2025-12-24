Появились новые подробности об авиакатастрофе в Турции В Турции нашли черный ящик разбившегося самолета с главой штаба ВС Ливии

В Турции нашли черный ящик разбившегося недалеко от Анкары самолета Falcon 50, в котором летел начальник штаба Вооруженных сил Ливии Мухаммед аль-Хаддад, сообщил глава турецкого МВД Али Ерликая. По его словам, которые приводит TRT Haber, бортовой самописец обнаружили около трех часов ночи.

Черный ящик был найден в 02:45 в среду по местному времени (совпадает с московским. — NEWS.ru). Проводится всестороннее расследование, результаты которого станут известны в ближайшее время, — отметил Ерликая.

Частный самолет Falcon-50 вылетел вечером 24 декабря из аэропорта Анкары в Триполи. На борту находились восемь пассажиров — три члена экипажа и пять ливийских военных, включая главу Генштаба. Через 20 минут после вылета борт сообщил о возвращении обратно в аэропорт из-за технической неисправности.

Ранее в Сети опубликовали первые видеоматериалы с места крушения Falcon-50 в Турции. На кадрах запечатлена работа аварийно-спасательных служб по поиску обломков воздушного судна. Также в кадр попали представители Ливии, прибывшие для участия в расследовании.