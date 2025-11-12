В Турции начали изучение «черного ящика» разбившегося в Грузии самолета

На месте крушения военно-транспортного самолета C-130 ВВС Турции в Грузии найден «черный ящик», подтвердил турецкий лидер Реджеп Эрдоган. По словам главы государства, специалисты уже приступили к его изучению, сообщает ТАСС.

Как только стало известно о случившемся, наш министр национальной обороны, а также министры внутренних и иностранных дел установили контакты с соответствующими сторонами. Поисково-спасательные работы были начаты немедленно. Мы в сотрудничестве с грузинскими властями сразу же задействовали в поисках наши беспилотные летательные аппараты. В тот же вечер поступила информация о том, что обломки самолета найдены. Территория, где обнаружены обломки, была оцеплена. Черный ящик нашего самолета найден, начато его изучение, — сказал Эрдоган.

Обнаружены 19 тел погибших, продолжается поиск последнего погибшего. Трагедия будет тщательно расследована, Турция, Азербайджан и Грузия мобилизовали все ресурсы, чтобы установить причину инцидента, подчеркнул Эрдоган.

Военно-транспортный самолет C-130 Hercules разбился на территории Грузии 11 ноября. По информации Минобороны Турции, борт вылетел из Азербайджана. С первых минут после катастрофы Анкара активно взаимодействовала с Баку и Тбилиси по линии расследования причин инцидента, была объявлена поисково-спасательная операция. По данным Минобороны Турции, на борту C-130 находилось 20 военных вместе с экипажем.