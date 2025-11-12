Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 16:29

В Турции начали изучение «черного ящика» разбившегося в Грузии самолета

Эрдоган: найден черный ящик разбившегося в Грузии турецкого самолета C-130

Турецкий военно-транспортный самолет C-130 потерпел крушение в Грузии Турецкий военно-транспортный самолет C-130 потерпел крушение в Грузии Фото: AP/ТАСС

На месте крушения военно-транспортного самолета C-130 ВВС Турции в Грузии найден «черный ящик», подтвердил турецкий лидер Реджеп Эрдоган. По словам главы государства, специалисты уже приступили к его изучению, сообщает ТАСС.

Как только стало известно о случившемся, наш министр национальной обороны, а также министры внутренних и иностранных дел установили контакты с соответствующими сторонами. Поисково-спасательные работы были начаты немедленно. Мы в сотрудничестве с грузинскими властями сразу же задействовали в поисках наши беспилотные летательные аппараты. В тот же вечер поступила информация о том, что обломки самолета найдены. Территория, где обнаружены обломки, была оцеплена. Черный ящик нашего самолета найден, начато его изучение, — сказал Эрдоган.

Обнаружены 19 тел погибших, продолжается поиск последнего погибшего. Трагедия будет тщательно расследована, Турция, Азербайджан и Грузия мобилизовали все ресурсы, чтобы установить причину инцидента, подчеркнул Эрдоган.

Военно-транспортный самолет C-130 Hercules разбился на территории Грузии 11 ноября. По информации Минобороны Турции, борт вылетел из Азербайджана. С первых минут после катастрофы Анкара активно взаимодействовала с Баку и Тбилиси по линии расследования причин инцидента, была объявлена поисково-спасательная операция. По данным Минобороны Турции, на борту C-130 находилось 20 военных вместе с экипажем.

крушения самолета
самолеты
черные ящики
Реджеп Эрдоган
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд поставил точку в слухах о разводе Богатырева и Арнтгольц
Владимира Симонова проводили в последний путь
Мошенников из Перми осудили за инсценировку ДТП
Раскрыты детали оставившего школьника без пальцев в Красногорске СВУ
Песков раскрыл критерии выбора гостей для кремлевской квартиры Путина
Зеленский готовит санкции против двух фигурантов скандала с «Энергоатомом»
Новая угроза, истерика или провокации? Как используют взрыв в Красногорске
В Дагестане арестовал за взятку директора медучилища
«Жрет изнутри»: Песков рассказал, что погубит нынешнее руководство Украины
Акинфеев объяснил, почему не читал автобиографии спортсменов
Песков заявил об открытости России к переговорам с Украиной
В Кремле указали еще одну цель атак Киева на мирные объекты
Песков объяснил, кто поощряет Киев к продолжению конфликта
В Госдуме высказались о словах Кличко про снижение возраста мобилизации
В Госдуме оценили идею разрешить россиянам работать на больничном
Главный напиток ноября — согревающий безалкогольный глинтвейн: 7 рецептов
Путин обсудил с Токаевым работу Каспийского консорциума
Токаев рассказал, как воспринимают Путина в мире
Экс-советник министра энергетики Украины попал в черный список Киева
Помощник Путина раскритиковал диалог с британским советником
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.