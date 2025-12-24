Сталкеров наконец осадят? Что известно о законопроекте, охранный ордер

Депутаты Госдумы Ксения Горячева и Сардана Авксентьева предложили ввести административную ответственность за навязчивое преследование, или сталкинг. Что об этом известно?

Что известно о законопроекте против сталкинга

Авторы инициативы предложили ввести наказание в виде штрафа в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей или административного ареста сроком до семи суток. За неисполнение решения суда о выдаче охранного ордера предусмотрен более крупный штраф — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или арест до 10 суток.

За преследование детей в Сети депутаты предложили наказание в виде 50 часов обязательных работ или ареста до 15 суток. Законопроект внесут в Госдуму в среду, 24 декабря.

Под навязчивым преследованием имеются в виду действия, которые причиняют психические страдания и вызывают опасения за безопасность, если продолжаются даже после просьбы прекратить преследование. К таким действиям предлагается отнести систематическую слежку, попытки установить контакт, например звонки, СМС-сообщения, отправку подарков, использование персональных данных для заказа на имя кого-либо товаров, работ, услуг.

Под охранным ордером понимается мера, которую принимает суд, чтобы ограничить доступ преследователя к жертве. На время действия ордера преследователя будут ставить на учет в органах МВД. Запрет на приближение может быть установлен на срок до шести месяцев с возможным продлением.

Ранее депутат Горячева рассказала, что часто полицейские не могут помочь жертвам сталкинга, потому что в российском законодательстве нет статей, по которым преследователей можно было бы привлечь к ответственности. Она отметила, что из-за этого люди живут в постоянном страхе.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Мы получили от МВД ответ по одному из дел: „В данном материале отсутствуют признаки уголовного или административного правонарушения, так как в российском законодательстве нет статьи, предусматривающей наказание за преследование, или сталкинг“», — пояснила она.

О необходимости принять закон о сталкинге NEWS.ru говорила член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева.

«Надеемся на принятие законопроекта о сталкинге, потому что он абсолютно нормальный и правильный. Не предполагается, что там сразу будет уголовная ответственность. Суд просто выносит решение о запрете приближения. Если человек нарушает его, сначала будет административное наказание, а затем это может привести к судимости. Все максимально продумано», — сказала Меркачева.

Она добавила, что в последнее время повышается смертность женщин от рук преследователей.

«У нас в законодательстве есть статьи, которые позволяют привлекать к ответственности людей без сталкинга. Например, есть статья об угрозе убийством и статья об истязании. Оно может быть моральным, когда человек пишет сообщения с угрозами. Он может не угрожать убийством, но терзает жертву. Можно добиться возбуждения дела по этой статье. Это очень сложно, но возможно», — резюмировала Меркачева.

Что делать жертвам сталкинга, как противостоять

По словам Меркачевой, необходимо фиксировать доказательства сталкинга с целью предоставления их в правоохранительные органы.

«Для обороны от сталкинга нужно бить тревогу и понимать, что в первую очередь женщина должна защищать себя сама. Важно максимально все фиксировать. Можно писать в социальных сетях о том, что подвергаешься преследованию со стороны конкретного человека, если это действительно факт, а не выдумка. Понятно, что какой-нибудь пост — это не документ, но если, например, приходит сообщение в мессенджере, можно пойти со своим телефоном или с компьютером к нотариусу и задокументировать произошедшее», — посоветовала она.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ, юрист Иван Соловьев рекомендовал делать скриншоты переписки, а также установить камеры и сигнализацию.

«Если и после обозначения своих границ преследование не прекращается — пишите заявление в полицию по месту жительства с приложениями», — рассказал Соловьев.

Он отметил, что некоторых преследователей может спугнуть обычная беседа с правоохранительными органами, которая не несет серьезных последствий. Если сталкинг продолжается, юрист посоветовал подавать заявления по ст. 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни») или административным статьям с большими штрафами.

Читайте также:

Почему не работает WhatsApp 24 декабря: где сбои в РФ, отмена блокировки

Новые отключения, Чернигов без света: удары по Украине 24 декабря

Взрыв машины ДПС в Москве 24 декабря: последние новости, сколько погибших