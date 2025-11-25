«Нормальный и правильный»: член СПЧ о законопроекте про сталкинг Член СПЧ Меркачева заявила, что нужно принять законопроект о сталкинге

Законопроект о сталкинге является нормальным и правильным, поэтому его необходимо принять в ближайшее время, заявила NEWS.ru член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева. По ее словам, документ вводит поэтапную ответственность и начинает защиту жертв с простого судебного запрета на приближение.

Надеемся на принятие законопроекта о сталкинге, потому что он абсолютно нормальный и правильный. Не предполагается, что там сразу будет уголовная ответственность. Суд просто выносит решение о запрете приближения. Если человек нарушает его, сначала будет административное наказание, а затем это может привести к судимости. Все максимально продумано, — пояснила Меркачева.

Она отметила, что статистика показывает тревожную тенденцию: общее число убийств снижается, но доля женских смертей растет. По ее словам, даже без отдельной статьи о сталкинге сейчас возможно привлекать преследователей. Однако, как подчеркнула член СПЧ, возбуждение таких дел остается сложным.

Смертность женщин от рук преследователей повышается. У нас в законодательстве есть статьи, которые позволяют привлекать к ответственности людей без сталкинга. Например, есть статья об угрозе убийством и статья об истязании. Оно может быть моральным, когда человек пишет сообщения с угрозами. Он может не угрожать убийством, но терзает жертву. Можно добиться возбуждения дела по этой статье. Это очень сложно, но возможно, — резюмировала Меркачева.

Ранее полковник милиции в отставке и юрист Иван Соловьев заявил, что если человек подвергается сталкингу, необходимо собирать доказательства. Он посоветовал делать скриншоты переписки, а также установить камеры и сигнализацию. По его словам, некоторых преследователей может спугнуть обычная беседа с правоохранительными органами.