Всего один признак выдает женщину, живущую чужими ожиданиями: не знает себе цену

Как проявляется жизнь по чужим правилам — и как это изменить? Многие женщины годами следуют сценарию «как у всех», но внутри пустота. Главный сигнал — полное отсутствие понимания своих желаний. На вопрос: «Чего хочешь?» ответ: «Не знаю». Жизнь по шаблону: муж, работа, дети, ежегодный отпуск в Турции, ипотека, субботы у свекрови с шашлыками. Радости нет, либидо на нуле, хотя «надо радоваться». Не бросайте все — начните с малого: смените маршрут домой, сходите в кино вместо дачи или закажите суши в постель с мужем.

Также обратите внимание на три второстепенных признака. Постоянный страх осуждения парализует. Каждое решение фильтруется через «Что скажут?». Школа, семья, ТВ, соцсети — везде привили: «Будь как все». А если нет — осудят. Хроническая вина гложет даже во время отдыха: «Могла сделать больше». Славянский стандарт — успеть все. Посуду в раковине? Мама мыла, отец ругался, хотя ваш муж не против полежать вместе. Жизнь «по списку»: школа, вуз, свадьба, дети — вовремя, но без искры. Ослабьте хватку: делегируйте, погуляйте, почитайте. Узнайте себя!

