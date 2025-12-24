Новый год — 2026
24 декабря 2025 в 18:45

Врач посоветовал пациентам с больным сердцем один «вредный» продукт

Гастроэнтеролог Вялов призвал людей с болезнями сердца включить в рацион сыр

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Пациентам с диагностированными проблемами с сердцем нужно включить в рацион сыр, который традиционно считается вредным для людей с такими болезнями, сообщил в своем Telegram-канале гастроэнтеролог Сергей Вялов. По его словам, продукт, несмотря на наличие холестерина и жира, снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые доказали, что кальций и другие компоненты сыра связывают часть жирных кислот, препятствуя их полному всасыванию. Это снижает риски сердечно-сосудистых заболеваний, несмотря на наличие холестерина и жира, — подчеркнул Вялов

Врач также напомнил, что в сыре содержатся живые бактериальные культуры — лактобациллы и бифидобактерии. Они полезны для микрофлоры кишечника, добавил медик.

Ранее терапевт Надежда Чернышова заявила, что чрезмерный прием корвалола может привести к нарушениям памяти и концентрации внимания. Кроме того, это чревато привыканием к препарату, передозировкой и аллергической реакцией, подчеркнула медик. Особенно опасно сочетать корвалол со спиртными напитками в надежде убрать похмельный синдром, добавила терапевт.

