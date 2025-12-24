Врач посоветовал пациентам с больным сердцем один «вредный» продукт Гастроэнтеролог Вялов призвал людей с болезнями сердца включить в рацион сыр

Пациентам с диагностированными проблемами с сердцем нужно включить в рацион сыр, который традиционно считается вредным для людей с такими болезнями, сообщил в своем Telegram-канале гастроэнтеролог Сергей Вялов. По его словам, продукт, несмотря на наличие холестерина и жира, снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые доказали, что кальций и другие компоненты сыра связывают часть жирных кислот, препятствуя их полному всасыванию. Это снижает риски сердечно-сосудистых заболеваний, несмотря на наличие холестерина и жира, — подчеркнул Вялов

Врач также напомнил, что в сыре содержатся живые бактериальные культуры — лактобациллы и бифидобактерии. Они полезны для микрофлоры кишечника, добавил медик.

