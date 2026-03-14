Один популярный продукт может исчезнуть из России из-за войны в Иране

Иранский шафран рискует исчезнуть с российского рынка из-за войны на Ближнем Востоке, сейчас распродаются последние декабрьские поставки, сообщает Telegram-канал Baza. Стоимость обычного шафрана в России составляет 350–700 рублей за грамм, премиальных иранских сортов — 1200–1800 рублей, но из-за отсутствия новых партий цены могут вырасти на 30–50%.

Продавцы специй пояснили, что обычные поставки шли через Турцию, ОАЭ или Азербайджан, но сейчас транспортные коридоры нарушены. Если ситуация не изменится, обычный шафран подорожает до 600–1000 рублей за грамм, а премиальный — до 2000–2500 рублей.

Ранее доцент кафедры экономической теории Финансового университета Светлана Сазанова заявила, что дефицита томатов в России из-за ближневосточного конфликта не ожидается, поскольку доля Ирана в импорте этого овоща крайне мала. По словам эксперта, основные поставщики помидоров уже много лет удерживают лидерство и готовы нарастить объемы при необходимости.

Кроме того, журналисты сообщили, что Россию ждет серьезный дефицит фруктов и овощей из-за эскалации на Ближнем Востоке, поскольку временный запрет Тегерана на экспорт затронет более 60% поставок. Уже через два месяца в магазинах могут пропасть иранские финики, черешня, сливы, персики и фисташки.