Один популярный продукт может исчезнуть из России из-за войны в Иране

Иранский шафран может исчезнуть с российского рынка из-за войны

Иранский шафран рискует исчезнуть с российского рынка из-за войны на Ближнем Востоке, сейчас распродаются последние декабрьские поставки, сообщает Telegram-канал Baza. Стоимость обычного шафрана в России составляет 350–700 рублей за грамм, премиальных иранских сортов — 1200–1800 рублей, но из-за отсутствия новых партий цены могут вырасти на 30–50%.

Продавцы специй пояснили, что обычные поставки шли через Турцию, ОАЭ или Азербайджан, но сейчас транспортные коридоры нарушены. Если ситуация не изменится, обычный шафран подорожает до 600–1000 рублей за грамм, а премиальный — до 2000–2500 рублей.

Ранее доцент кафедры экономической теории Финансового университета Светлана Сазанова заявила, что дефицита томатов в России из-за ближневосточного конфликта не ожидается, поскольку доля Ирана в импорте этого овоща крайне мала. По словам эксперта, основные поставщики помидоров уже много лет удерживают лидерство и готовы нарастить объемы при необходимости.

Кроме того, журналисты сообщили, что Россию ждет серьезный дефицит фруктов и овощей из-за эскалации на Ближнем Востоке, поскольку временный запрет Тегерана на экспорт затронет более 60% поставок. Уже через два месяца в магазинах могут пропасть иранские финики, черешня, сливы, персики и фисташки.

Орбан раскрыл болезненную правду ЕС по российской энергетике
В Минздраве ответили, правда ли СПИД и туберкулез не лечатся по ОМС
Снег с дождем, летнее тепло? Синоптики удивили прогнозом в Москве на весну
Российский лыжник вошел в десятку лучших на этапе КМ в Норвегии
Один популярный продукт может исчезнуть из России из-за войны в Иране
«Мертвый» слон убил женщину во время селфи
Девочка упала в открытый канализационный люк в Чебоксарах
Суд зачистил Рунет от оправданий сексуальных преступлений
«Ситуация серьезная»: в Европе опасаются нехватки всех видов топлива
В Сети появились фото плакатов с лицом Зеленского в городах Венгрии
В Польше заявили о немецком «вторжении»
Доктор наук лишился колоссальной суммы после «звонка с Госуслуг»
Российские туристы отказываются от полетов в азиатские страны
Работы в саду в марте: что нужно сделать обязательно уже сейчас
Instagram отключит защиту личных сообщений
Молодой мужчина под веществами спустился на пути столичного метро
Сильные дожди и тепло до +15? Погода в Москве в начале недели: чего ждать
Один российский город закрыл аэропорт для самолетов
Политолог ответил, хватит ли у США и Израиля ресурсов для атаки Ирана
«Зеленский здесь не командует»: Орбан ответил на шантаж Киева
Дальше
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома
МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

