24 декабря 2025 в 18:15

Собянин обратился к геймерам с одним предложением

Собянин пригласил любителей видеоигр в войска беспилотных систем России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Мэр Москвы Сергей Собянин выступил с публичным призывом к столичным киберспортсменам, предложив им направить свои навыки на службу в войсках беспилотных систем России. В ходе отчета в Мосгордуме глава города отметил, что для желающих перейти от виртуальных сражений к реальным в Министерстве обороны уже создают специальные подразделения и готовы предоставить особые условия, передает ТАСС.

Москвичи на всех общероссийских соревнованиях занимают, как правило, первые места, любят поиграть в видеоигры. Для нас сегодня важно, чтобы любители видеоигр вообще не забывали, что их таланты вполне могут [быть] применимы в беспилотных войсках, для нашей победы, — сказал он.

Ранее мэр столицы заявил, что тысячи жителей Москвы принимают участие в обеспечении безопасности страны, выполняя задачи в зоне СВО. Собянин добавил, что москвичи также охраняют небо над столицей, помогают жителям ДНР, ЛНР и других пострадавших регионов, производят продукцию, необходимую для армии России. Он подчеркнул, что, несмотря на внешние вызовы, власти Москвы продолжают реализацию долгосрочных планов развития города.

