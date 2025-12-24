Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 15:21

Собянин рассказал о москвичах на передовой СВО

Собянин: тысячи москвичей находятся на передовой СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Тысячи жителей Москвы принимают участие в обеспечении безопасности страны, выполняя задачи в зоне СВО, заявил в Мосгордуме мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, москвичи также охраняют небо над столицей и помогают пострадавшим регионам, сообщает ТАСС.

Тысячи москвичей находятся на линии боевого соприкосновения, охраняют небо над столицей, помогают жителям Донецка, Луганска и других пострадавших регионов, производят продукцию, необходимую для армии России, трудятся в госпиталях для раненых бойцов и оказывают огромную добровольную помощь, — сказал Собянин.

Он подчеркнул, что, несмотря на внешние вызовы, власти Москвы продолжают реализацию долгосрочных планов развития города. По словам Собянина, столица не отказывается от стратегических целей, ставит новые амбициозные задачи, конкурирует с ведущими мировыми мегаполисами и стремится к повышению качества жизни в динамичном, современном, комфортном и безопасном городе.

Ранее стало известно, что занимавшийся доставкой гуманитарной помощи житель Москвы погиб в результате атаки беспилотника в приграничном селе Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков выразил глубокие соболезнования родственникам и близким погибшего волонтера. Он подробно описал обстоятельства произошедшего, подчеркнув благородные цели деятельности москвича, направленной на помощь жителям приграничных территорий.

СВО
спецоперация
москвичи
Москва
Сергей Собянин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп сделал необычный подарок президенту Южной Кореи
Двери троллейбуса зажали голову ребенка
«Мы знаем правду»: депутат о тайном присутствии французов в Донбассе
Песков раскрыл формат встречи Путина с представителями бизнеса
Исполнителю теракта против генерала Кириллова запросили пожизненный срок
«Словесная шелуха»: Зеленского заподозрили во лжи по пунктам мирного плана
Собянин раскрыл объем дефицита трудовых ресурсов в Москве
Суд арестовал миллиарды Чубайса: подробности дела, при чем здесь «Крокус»
Как выбрать идеальные полотенца: плотность, ворс, материалы
Собянин раскрыл, сколько москвичей заключают контракты на военную службу
В России расширили перечень жизненно необходимых лекарств
Волочкова призналась в алкоголизме? Зачем она пришла в рехаб-шоу
Терапевт напомнила о важных правилах приготовления яиц вкрутую
Юрист дал совет, как не стать жертвой аферистов после инцидента под Курском
Собянин сообщил об уничтожении вражеских дронов, летевших на Москву
Грузовик въехал в трап в аэропорту Пулково
Мошенники выманили у курянина деньги и отправили его поджигать бензовоз
Собянин заявил о начале тестирования беспилотных технологий в метро Москвы
В Кремле не подтвердили контакты Путина и Трампа
Сталкеров наконец осадят? Что известно о законопроекте, охранный ордер
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Лучшая версия крабового салата из всех, что пробовала: свежий — самое то для новогоднего застолья
Общество

Лучшая версия крабового салата из всех, что пробовала: свежий — самое то для новогоднего застолья

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.