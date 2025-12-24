Собянин рассказал о москвичах на передовой СВО Собянин: тысячи москвичей находятся на передовой СВО

Тысячи жителей Москвы принимают участие в обеспечении безопасности страны, выполняя задачи в зоне СВО, заявил в Мосгордуме мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, москвичи также охраняют небо над столицей и помогают пострадавшим регионам, сообщает ТАСС.

Тысячи москвичей находятся на линии боевого соприкосновения, охраняют небо над столицей, помогают жителям Донецка, Луганска и других пострадавших регионов, производят продукцию, необходимую для армии России, трудятся в госпиталях для раненых бойцов и оказывают огромную добровольную помощь, — сказал Собянин.

Он подчеркнул, что, несмотря на внешние вызовы, власти Москвы продолжают реализацию долгосрочных планов развития города. По словам Собянина, столица не отказывается от стратегических целей, ставит новые амбициозные задачи, конкурирует с ведущими мировыми мегаполисами и стремится к повышению качества жизни в динамичном, современном, комфортном и безопасном городе.

Ранее стало известно, что занимавшийся доставкой гуманитарной помощи житель Москвы погиб в результате атаки беспилотника в приграничном селе Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков выразил глубокие соболезнования родственникам и близким погибшего волонтера. Он подробно описал обстоятельства произошедшего, подчеркнув благородные цели деятельности москвича, направленной на помощь жителям приграничных территорий.