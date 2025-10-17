Дрон ВСУ убил помогающего белгородцам жителя Москвы

В приграничном селе Белгородской области произошел трагический инцидент с гибелью волонтера. Житель Москвы, занимавшийся доставкой гуманитарной помощи, погиб в результате атаки беспилотника, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В селе Дорогощь Грайворонского округа при атаке дрона погиб мужчина. Это произошло 13 октября, к сожалению, установить его личность удалось только сегодня — мужчина приехал из Москвы. В приграничье он привез гуманитарную помощь, — указано в сообщении.

Губернатор выразил глубокие соболезнования родственникам и близким погибшего волонтера. Он подробно описал обстоятельства произошедшего, подчеркнув благородные цели деятельности москвича, направленной на помощь жителям приграничных территорий.

Ранее сообщалось, что системы противовоздушной обороны успешно отразили масштабную атаку беспилотников в вечернее время. В течение трех часов было уничтожено 23 украинских беспилотных аппарата самолетного типа. Воздушные цели были нейтрализованы над территориями четырех субъектов страны. Наибольшее количество беспилотников — 11 единиц — было уничтожено расчетами ПВО в небе над Курской областью. Еще по пять летательных аппаратов сбито над Воронежской и Брянской областями.