Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 01:45

Дрон ВСУ убил помогающего белгородцам жителя Москвы

Гладков: доставлявший гумпомощь москвич погиб под Белгородом из-за удара ВСУ

Белгородская область, результаты обстрелов со стороны Украины Белгородская область, результаты обстрелов со стороны Украины Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В приграничном селе Белгородской области произошел трагический инцидент с гибелью волонтера. Житель Москвы, занимавшийся доставкой гуманитарной помощи, погиб в результате атаки беспилотника, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В селе Дорогощь Грайворонского округа при атаке дрона погиб мужчина. Это произошло 13 октября, к сожалению, установить его личность удалось только сегодня — мужчина приехал из Москвы. В приграничье он привез гуманитарную помощь, — указано в сообщении.

Губернатор выразил глубокие соболезнования родственникам и близким погибшего волонтера. Он подробно описал обстоятельства произошедшего, подчеркнув благородные цели деятельности москвича, направленной на помощь жителям приграничных территорий.

Ранее сообщалось, что системы противовоздушной обороны успешно отразили масштабную атаку беспилотников в вечернее время. В течение трех часов было уничтожено 23 украинских беспилотных аппарата самолетного типа. Воздушные цели были нейтрализованы над территориями четырех субъектов страны. Наибольшее количество беспилотников — 11 единиц — было уничтожено расчетами ПВО в небе над Курской областью. Еще по пять летательных аппаратов сбито над Воронежской и Брянской областями.

Белгородская область
москвичи
атаки
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Объявлено имя самого высокооплачиваемого футболиста в мире
В ОП предложили выдворять иностранцев за одно действие
Наземный робот ВСУ пал в районе Красноармейска
Путин высказал Трампу свое мнение о передаче Tomahawk Киеву
Фармаколог ответил, законна ли поштучная продажа таблеток в аптеках
Цена на фьючерс золота обновила исторический максимум
Названа причина особо мощных магнитных бурь в 2025 году
Приметы 17 октября: Ерофеев день — Лешегон и первые признаки зимы
Умер сооснователь и рок-гитарист группы Kiss
Путешествия для гурманов: пять направлений, где кухня — настоящее искусство
Похищают, пытают, грозят сжечь заживо: ВСУ терроризируют жителей Тернополя
Дрон ВСУ убил помогающего белгородцам жителя Москвы
Фаза Луны сегодня, 17 октября: избегаем конфликтов, отменяем рыбалку
В Бразилии задержали студентку, убившую четырех человек за пять месяцев
Путин передал неожиданное послание Мелании Трамп
Россияне впервые в 2025 году вышли в открытый космос
Раскрыты планы по строительству туннеля Путина — Трампа
Аэропорты сразу трех городов России заморозили движение
Отъезд в США, брак с моделью, зарплата $3,7 млн: как живут братья Миранчук
Трамп намекнул, что Украина может остаться без ракет Tomahawk
Дальше
Самое популярное
Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник
Общество

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще
Общество

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.