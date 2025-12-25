Новый год — 2026
25 декабря 2025 в 12:35

Москвичей депортировали из Таиланда после инцидента при выходе из самолета

Пару из Москвы выслали из Таиланда за драку при выходе из самолета

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Супруги-москвичи, бывший боксер Семен и экс-спортсменка Татьяна, были экстренно депортированы из Таиланда после того, как муж вступился за жену, которую, по их словам, грубо толкнули в самолете, передает MK.RU. Конфликт, произошедший 22 декабря 2025 года, полностью сорвал их дорогой новогодний отпуск, который пара планировала провести перед серьезной операцией Татьяны на позвоночнике.

Инцидент произошел на борту самолета, летевшего в Бангкок через Китай. Женщина первой поднялась с места у прохода. По версии пары, следовавший сзади пассажир, гражданин Таиланда, грубо оттолкнул ее, чтобы пройти.

Основные события разворачивались уже в переходе между самолетом и терминалом. Семен догнал мужчину и нанес ему 13 ударов по лицу. Пару задержали, и, несмотря на то что Татьяна не участвовала в драке, иммиграционная служба Таиланда приняла решение о депортации обоих как лиц за демонстрацию «пренебрежения к закону».

Волонтер Светлана Шерстобоева, комментируя ситуацию, добавила, что если данные Семена попадут в международные базы, ему могут закрыть въезд не только в Таиланд, но и в другие страны региона, такие как Вьетнам, Лаос или Малайзия.

Ранее стало известно, что российский педагог в Таиланде оказался за решеткой. Он находится в заключении несколько месяцев. Отмечается, что мужчина преподавал английский и физкультуру, однако после двух опозданий его уволили с работы и аннулировали визу.

