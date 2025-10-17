Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 00:00

Российские силы за три часа сбили 23 украинских дрона

Минобороны РФ: силы ПВО сбили 23 украинских дрона над четырьмя регионами страны

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Системы противовоздушной обороны успешно отразили масштабную атаку беспилотников в вечернее время. В течение трех часов было уничтожено 23 украинских беспилотных аппарата самолетного типа, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Воздушные цели были нейтрализованы над территориями четырех субъектов страны. Операция по перехвату проводилась с 20:00 до 23:00 по московскому времени.

Наибольшее количество беспилотников — 11 единиц — было уничтожено расчетами ПВО в небе над Курской областью. Еще по пять летательных аппаратов сбито над Воронежской и Брянской областями.

Два БПЛА – над территорией Республики Крым, — уточнили в МО.

Все воздушные цели были идентифицированы как украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа. Минобороны РФ подтвердило успешное выполнение боевой задачи дежурными средствами ПВО без проникновения беспилотников вглубь обороняемой территории.

Ранее сообщалось, что российские системы противовоздушной обороны ликвидировали девять украинских беспилотников над тремя регионами страны. Отмечается, что воздушные цели были уничтожены в течение трех часов в понедельник, 16 октября.

