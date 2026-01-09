Вооруженные погромщики в Иране пролили кровь силовиков Два сотрудника сил безопасности Ирана погибли в ходе беспорядков в провинции Кум

Два сотрудника сил безопасности Ирана погибли в результате столкновений с участниками беспорядков в иранской провинции Кум, сообщает гостелерадиокомпания. По ее данным, силовики стали жертвами вооруженных террористов. Похоронная церемония состоится завтра в городе Кум.

В результате беспорядков, прошедших вчера вечером в ряде районов Кума, два сотрудника сил безопасности погибли от рук вооруженных террористов, — говорится в сообщении.

Ранее иранец сообщил в эфире иранской гостелерадиокомпании, что его несовершеннолетняя дочь стала жертвой насилия со стороны вооруженных мятежников в городе Керманшах. Эта трагедия произошла на фоне массовых волнений, начавшихся после протестов торговцев и студентов из-за стремительного падения курса национальной валюты.

Кроме того, прокурор Тегерана Али Салехи в эфире иранского государственного телевидения заявил, что участникам массовых беспорядков грозит уголовное преследование, включая возможность смертного приговора. Он предупредил, что такие меры будут применяться за действия, связанные с умышленным уничтожением чужого имущества и применением оружия против сотрудников правопорядка.