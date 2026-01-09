Участникам беспорядков в Тегеране пригрозили смертной казнью

Прокурор Тегерана Али Салехи в эфире иранского государственного телевидения заявил, что в отношении участников массовых беспорядков будут применять уголовную ответственность вплоть до смертной казни. Он предупредил, что речь идет о порче имущества и применении оружия против правоохранителей.

Красной линией для судебной системы является безопасность граждан страны. Наш подход к террористам будет сдерживающим, а приговором для них будет приговор за мятеж против государства, — заявил Салехи.

Ранее верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи заявил, что США заинтересованы в беспорядках в Иране. Он отметил, что часть протестующих действует в потворстве американскому президенту Дональду Трампу, в том числе «поджигая мусорные баки, чтобы ему понравилось».

До этого секретарь Совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани предупредил США о последствиях вмешательства во внутренние дела страны. Он подчеркнул, что такая политика дестабилизирует весь Ближний Восток и приведет к краху американских интересов в регионе.