Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 19:32

Участникам беспорядков в Тегеране пригрозили смертной казнью

Прокурор Тегерана Салехи пригрозил смертной казнью участникам беспорядков

Тегеран, Иран Тегеран, Иран Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Прокурор Тегерана Али Салехи в эфире иранского государственного телевидения заявил, что в отношении участников массовых беспорядков будут применять уголовную ответственность вплоть до смертной казни. Он предупредил, что речь идет о порче имущества и применении оружия против правоохранителей.

Красной линией для судебной системы является безопасность граждан страны. Наш подход к террористам будет сдерживающим, а приговором для них будет приговор за мятеж против государства, — заявил Салехи.

Ранее верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи заявил, что США заинтересованы в беспорядках в Иране. Он отметил, что часть протестующих действует в потворстве американскому президенту Дональду Трампу, в том числе «поджигая мусорные баки, чтобы ему понравилось».

До этого секретарь Совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани предупредил США о последствиях вмешательства во внутренние дела страны. Он подчеркнул, что такая политика дестабилизирует весь Ближний Восток и приведет к краху американских интересов в регионе.

Иран
прокуроры
смертные казни
протесты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Общественный резонанс побудил СКР проверить снос ВНИИБ
Снежный коллапс в Москве: как столица переживает снегопад 9 января
Внук Пугачевой оправдал свои ошибки на английском языке одним диагнозом
Зеленский нарвался, отмщение «Орешником», эпопея Долиной: что будет дальше
Актеры сериала «Солдаты» застряли в снежной пробке
Борьба с «наливайками»: что сделали в Вологде, закроют ли по всей России
«По шаблону Бандеры»: в Италии отменили выступления Захаровой, что известно
Американский самолет с неизвестными дипломатами прилетел в Венесуэлу
В Британии могут запретить Х из-за откровенных дипфейков с Кейт Миддлтон
В Мадриде закрыли ресторан, где под видом утки подавали уличных голубей
Вооруженные погромщики в Иране пролили кровь силовиков
«Думает, гамбургер»: Каллас преподали урок физики после слов об «Орешнике»
Раскрыты шансы присоединения Гренландии к США
Между Гомелем и Россией возникли проблемы с авиасообщением
Участникам беспорядков в Тегеране пригрозили смертной казнью
Подросток расправился с родителями, чтобы убить Трампа
Погромы в Иране обернулись смертью невинного ребенка
Россиянам объяснили, грешно ли гадать в Святки
Известный тренер преподал россиянам урок алкогольного этикета
В Лондоне превратят в музей дом, где рос Боуи
Дальше
Самое популярное
Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом
Общество

Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет
Общество

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет

Рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки: «Муравейник» из трех ингредиентов
Общество

Рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки: «Муравейник» из трех ингредиентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.