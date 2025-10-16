Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 14:47

Силы ПВО сбили девять украинских дронов над тремя регионами России

МО РФ: силы ПВО сбили девять дронов над Крымом, Курской и Белгородской областями

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские системы противовоздушной обороны ликвидировали девять украинских беспилотников над тремя регионами страны, сообщили в Министерстве обороны РФ. Отмечается, что воздушные цели были уничтожены в течение трех часов в понедельник, 16 октября.

Инцидент произошел в промежуток между 11:00 и 14:00 по московскому времени. Все сбитые аппараты относились к беспилотникам самолетного типа.

Дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре БПЛА — над территорией Республики Крым, три БПЛА — над территорией Курской области и два БПЛА — над территорией Белгородской области, — сказано в сообщении.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские системы ПВО уничтожили 278 беспилотников самолетного типа и шесть управляемых авиабомб за последние сутки. Также был перехвачен реактивный снаряд американской системы HIMARS в ходе отражения воздушной атаки.

Кроме того, пресс-служба Министерства обороны России сообщила о нанесении масштабного удара по украинской газотранспортной системе, задействованной для нужд военно-промышленного комплекса. В ведомстве пояснили, что данная акция представляет собой ответную меру на удары ВСУ по гражданским объектам на российской территории.

Россия
ПВО
ВСУ
беспилотники
Минобороны РФ
Крым
Белгородская область
Курская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Росатоме раскрыли сроки восстановления ЛЭП на ЗАЭС
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с тремя сообщениями
Россиянам объяснили, ждать ли новой пандемии из-за штамма «Стратус»
Россиянам раскрыли, как будет работать закон об онлайн-подписках
«Если только захват Варшавы»: в ГД высмеяли мечты ВСУ о наступлении на РФ
В США затянули публикацию российских данных по делу Кеннеди
В Роспотребнадзоре рассказали об идеальном ежедневном рационе
Заболел живот — и родила: школьница случайно стала мамой из-за дедушки
Стало известно, когда в Москве прекратятся дожди
За чувством слабости пациентки скрывалась огромная опухоль
В Финляндии раскрыли, в чем Трамп хочет догнать Путина
«Я обомлела»: Бабкина вспомнила о первой встрече с Зыкиной
Белесый туман и холод до -7? Погода в Москве на следующей неделе: что ждать
Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Можно ли измерить давление без тонометра?
Педикюр и подология: находим принципиальные отличия
Самые вкусные десерты СССР: рецепт сгущенки — готовим дома
Плановая стрижка обернулась кошмаром для собаки в Москве
В Йемене погиб начальник Генштаба вооруженных сил
«Я для них топчик»: Бабкина назвала своих самых преданных поклонников
Дальше
Самое популярное
Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно
Общество

Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник
Общество

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.