Силы ПВО сбили девять украинских дронов над тремя регионами России МО РФ: силы ПВО сбили девять дронов над Крымом, Курской и Белгородской областями

Российские системы противовоздушной обороны ликвидировали девять украинских беспилотников над тремя регионами страны, сообщили в Министерстве обороны РФ. Отмечается, что воздушные цели были уничтожены в течение трех часов в понедельник, 16 октября.

Инцидент произошел в промежуток между 11:00 и 14:00 по московскому времени. Все сбитые аппараты относились к беспилотникам самолетного типа.

Дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре БПЛА — над территорией Республики Крым, три БПЛА — над территорией Курской области и два БПЛА — над территорией Белгородской области, — сказано в сообщении.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские системы ПВО уничтожили 278 беспилотников самолетного типа и шесть управляемых авиабомб за последние сутки. Также был перехвачен реактивный снаряд американской системы HIMARS в ходе отражения воздушной атаки.

Кроме того, пресс-служба Министерства обороны России сообщила о нанесении масштабного удара по украинской газотранспортной системе, задействованной для нужд военно-промышленного комплекса. В ведомстве пояснили, что данная акция представляет собой ответную меру на удары ВСУ по гражданским объектам на российской территории.