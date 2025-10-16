Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 12:35

Минобороны России подвело итоги работы ПВО за сутки

МО: силами ПВО были уничтожены 278 БПЛА и шесть авиабомб за последние сутки

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские системы противовоздушной обороны уничтожили 278 беспилотников самолетного типа и шесть управляемых авиабомб за последние сутки, сообщили в Министерстве обороны РФ. Также был перехвачен реактивный снаряд американской системы HIMARS в ходе отражения воздушной атаки.

Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 278 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Ранее Министерство обороны России сообщило о входе Вооруженных сил РФ в восточные районы Димитрова в Донецкой Народной Республике. Согласно данным ведомства, российские военные продолжают наступательную операцию в жилых массивах населенного пункта.

Кроме того, пресс-служба Министерства обороны России сообщила о нанесении масштабного удара по украинской газотранспортной системе, задействованной для нужд военно-промышленного комплекса. В ведомстве пояснили, что данная акция представляет собой ответную меру на атаки ВСУ по гражданским объектам на российской территории.

