В Минобороны раскрыли подробности захода ВС России в Димитров

Вооруженные силы России зашли в восточные районы Димитрова Донецкой Народной Республики, сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ. По данным ведомства, бойцы развивают наступление в жилых кварталах.

Подразделения группировки войск «Центр» активными наступательными действиями <…> зашли в восточные районы населенного пункта Димитров Донецкой Народной Республики и развивают наступление в его жилых кварталах, — отметили в Минобороны.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что российские войска продолжают наступление и «проламывают» оборону ВСУ в Днепропетровской области. По его словам, задачи на данном направлении выполняет группировка войск «Восток». Также Пушилин заявил, что ВС РФ практически окружили группировку противника в Родинском. Населенный пункт расположен под Красноармейском (Покровске).

Кроме того, стало известно, что военнослужащие ВС России в течение недели нанесли один массированный и шесть групповых ударов по объектам противника. В операциях использовались высокоточное оружие и беспилотные летательные аппараты.