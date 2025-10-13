Пушилин рассказал, что происходит под Красноармейском Пушилин: российские войска практически окружили группировку ВСУ в Родинском

Российские войска практически окружили группировку ВСУ в населенном пункте Родинское под Красноармейском (украинское название — Покровск), сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24». По его словам, украинские подразделения оказались скованы.

Наши подразделения смогли сковать противника в районе населенного пункта Родинское. Практически окружили его, и сейчас проходит зачистка вооруженных формирований в районе данного населенного пункта, — отметил Пушилин.

Ранее глава республики сообщал, что российские военные продолжают наступательные действия в районе Красноармейско-Дмитровской агломерации. Сейчас наиболее интенсивные бои, по его словам, идут в южной части Красноармейска и на подступах к городу. В Минобороны России не комментировали данную информацию.

Тем временем военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что ВС РФ берут в полуобхват Северск ДНР, наступая с трех направлений. Он пояснил, что пока российские военные проводят разведку боем. При этом наступать на укрепрайоны ВСУ РФ не будет — это действие не является целесообразным, добавил эксперт.