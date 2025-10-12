Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
12 октября 2025 в 20:38

Российские бойцы продолжают охват агломерации в ДНР

Пушилин: ВС РФ ведут бои на подступах к Красноармейску

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российские военные продолжают наступательные действия в районе Красноармейско-Дмитровской агломерации, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. Наиболее интенсивные бои, по его словам, идут в южной части Красноармейска (Покровска) и на подступах к городу.

В Минобороны информацию не комментировали.

На Красноармейском направлении продолжается охват Красноармейско-Дмитровской агломерации, тяжелые бои в самой южной части, имеется в виду города Красноармейска, а также на его подступах, — сказал Пушилин.

Так, по словам Пушилина, российские войска взяли под свой контроль южную часть села Молодецкого в ДНР. По его словам, обстановка в населенном пункте достаточно напряженная.

Тем временем военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что ВС РФ берут в полуобхват Северск ДНР, наступая с трех направлений. Он пояснил, что пока российские военные проводят разведку боем. При этом наступать на укрепрайоны ВСУ РФ не будет — это действие не является целесообразным, добавил эксперт.

Также, по его словам, командный состав ВСУ в последнее время активно покидает позиции в Северске. Противник оставляет на местах неподготовленных мобилизованных солдат, констатировал он.

ВС РФ
Денис Пушилин
ДНР
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Китай начал строительство «мегаплотины» в Тибете
Суд отклонил апелляцию по делу о теракте в Челябинской области
Простые и ароматные грибные котлеты: готовим белорусские зуцы
В Татарстане полицейские прострелили ногу угрожавшей ножом женщине
Жертва черных трансплантологов рассказала о своем опыте
Православным россиянам напомнили о важном празднике 14 октября
В центре Тбилиси вновь начался массовый протест
В Белгородской области два мальчика пострадали в результате детонации дрона
Нетаньяху заявил о победах Израиля и предупредил о новой угрозе
Поезд Киев — Будапешт остановился из-за сообщения о взрывчатке
В приграничном регионе при атаках ВСУ ранения получили три мирных жителя
«Терпят поражение»: Пушилин о ситуации в Днепропетровской области
МИД Афганистана обратился к Пакистану с официальной позицией
Невеста отменила свадьбу и выставила жениху счет за объятия
Российские бойцы продолжают охват агломерации в ДНР
Paramount не удалось выкупить конкурента по одной причине
Более тысячи машин застряли в пробке перед Крымским мостом
Крах ВСУ в Покровске, охват Северска: новости с фронтов СВО 12 октября
Москвичи массово записывают своих собак к кинологам ради роликов
«Горячая обстановка»: Пушилин доложил о взятии под контроль юга Молодецкого
Дальше
Самое популярное
Посейте под зиму этот многолетник — и получите солнце в миниатюре в своем саду
Общество

Посейте под зиму этот многолетник — и получите солнце в миниатюре в своем саду

Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике
Общество

Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике

Новое оружие России? Одесса потухла полностью: удары по Украине 11 октября
Россия

Новое оружие России? Одесса потухла полностью: удары по Украине 11 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.