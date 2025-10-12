Российские бойцы продолжают охват агломерации в ДНР Пушилин: ВС РФ ведут бои на подступах к Красноармейску

Российские военные продолжают наступательные действия в районе Красноармейско-Дмитровской агломерации, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. Наиболее интенсивные бои, по его словам, идут в южной части Красноармейска (Покровска) и на подступах к городу.

В Минобороны информацию не комментировали.

На Красноармейском направлении продолжается охват Красноармейско-Дмитровской агломерации, тяжелые бои в самой южной части, имеется в виду города Красноармейска, а также на его подступах, — сказал Пушилин.

Так, по словам Пушилина, российские войска взяли под свой контроль южную часть села Молодецкого в ДНР. По его словам, обстановка в населенном пункте достаточно напряженная.

Тем временем военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что ВС РФ берут в полуобхват Северск ДНР, наступая с трех направлений. Он пояснил, что пока российские военные проводят разведку боем. При этом наступать на укрепрайоны ВСУ РФ не будет — это действие не является целесообразным, добавил эксперт.

Также, по его словам, командный состав ВСУ в последнее время активно покидает позиции в Северске. Противник оставляет на местах неподготовленных мобилизованных солдат, констатировал он.