«Горячая обстановка»: Пушилин доложил о взятии под контроль юга Молодецкого Пушилин: армия России взяла под контроль южную часть Молодецкого в ДНР

Российские войска взяли под свой контроль южную часть села Молодецкого в ДНР, заявил глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале. По его словам, обстановка в населенном пункте достаточно напряженная. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Мы фиксируем достаточно горячую обстановку в Молодецком. Поступают сообщения, что российские подразделения контролируют южную часть села, — рассказал Пушилин.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки потери украинских войск превысили 1440 человек на шести направлениях. Российские силы освободили Отрадное в Харьковской области, Кузьминовку и Федоровку в ДНР, а также Нововасилевское и Новогригоровку в Запорожской области. Наибольшие потери противник понес в зоне ответственности группировки «Центр» — до 450 бойцов.

До этого стало известно, что военнослужащие ВС России в течение недели нанесли один массированный и шесть групповых ударов по объектам противника. В операциях использовались высокоточное оружие и беспилотные летательные аппараты. Также армия России уничтожила склады горючего и места хранения и подготовки к запуску БПЛА.