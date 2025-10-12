Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 октября 2025 в 20:31

«Горячая обстановка»: Пушилин доложил о взятии под контроль юга Молодецкого

Пушилин: армия России взяла под контроль южную часть Молодецкого в ДНР

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российские войска взяли под свой контроль южную часть села Молодецкого в ДНР, заявил глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале. По его словам, обстановка в населенном пункте достаточно напряженная. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Мы фиксируем достаточно горячую обстановку в Молодецком. Поступают сообщения, что российские подразделения контролируют южную часть села, — рассказал Пушилин.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки потери украинских войск превысили 1440 человек на шести направлениях. Российские силы освободили Отрадное в Харьковской области, Кузьминовку и Федоровку в ДНР, а также Нововасилевское и Новогригоровку в Запорожской области. Наибольшие потери противник понес в зоне ответственности группировки «Центр» — до 450 бойцов.

До этого стало известно, что военнослужащие ВС России в течение недели нанесли один массированный и шесть групповых ударов по объектам противника. В операциях использовались высокоточное оружие и беспилотные летательные аппараты. Также армия России уничтожила склады горючего и места хранения и подготовки к запуску БПЛА.

