ВСУ за минувшие сутки потеряли около полутора тысяч солдат МО РФ: ВСУ за сутки потеряли более 1,4 тысячи военнослужащих

За минувшие сутки потери Вооруженных сил Украины превысили 1440 бойцов на шести направлениях, следует из сводок Минобороны России. При этом российские военнослужащие освободили в Харьковской области Отрадное, в Донецкой Народной Республике — Кузьминовку и Федоровку, в Запорожской области — Нововасилевское и Новогригоровку.

В зоне ответственности группировки «Центр» Киев потерял до 450 бойцов, группировки «Восток» — более 355, группировки «Север» — свыше 250, группировки «Запад» — до 220, в зоне ответственности группировки «Юг» — более 150, в зоне ответственности группировки «Днепр» — до 60 человек. За неделю с 4 по 10 октября было уничтожено более 9970 украинских военнослужащих.

Ранее стало известно, что командование ВСУ перебросило боевиков националистического батальона «Азов» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) в район населенного пункта Закотное для предотвращения массового дезертирства украинских военнослужащих. Данные меры приняты на фоне успешного продвижения российских подразделений в районе Северска ДНР.