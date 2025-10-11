За минувшие сутки потери Вооруженных сил Украины превысили 1440 бойцов на шести направлениях, следует из сводок Минобороны России. При этом российские военнослужащие освободили в Харьковской области Отрадное, в Донецкой Народной Республике — Кузьминовку и Федоровку, в Запорожской области — Нововасилевское и Новогригоровку.
В зоне ответственности группировки «Центр» Киев потерял до 450 бойцов, группировки «Восток» — более 355, группировки «Север» — свыше 250, группировки «Запад» — до 220, в зоне ответственности группировки «Юг» — более 150, в зоне ответственности группировки «Днепр» — до 60 человек. За неделю с 4 по 10 октября было уничтожено более 9970 украинских военнослужащих.
Ранее стало известно, что командование ВСУ перебросило боевиков националистического батальона «Азов» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) в район населенного пункта Закотное для предотвращения массового дезертирства украинских военнослужащих. Данные меры приняты на фоне успешного продвижения российских подразделений в районе Северска ДНР.