Командование Вооруженных сил Украины перебросило боевиков националистического батальона «Азов» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) в район населенного пункта Закотное для предотвращения массового дезертирства украинских военнослужащих, сообщил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС. Данные меры приняты на фоне успешного продвижения российских подразделений в районе Северска Донецкой Народной Республики.

По информации эксперта, российские военнослужащие активизировали наступательные действия на севере, востоке и юге Северска, перейдя к полноценным городским боям с применением маневренных тактических групп. В ответ украинское командование использует националистические формирования в качестве заградительных отрядов.

Касаемо заградотрядов — это, к сожалению, уже неотъемлемая часть украинской военной доктрины. Они действительно применяют националистические и фашистские организации для того, чтобы не бежали мобилизованные граждане Украины с боевых позиций, — указал Марочко.

Ранее российские разведывательные группы прорвались в Константиновку — ключевой город для обороны Вооруженных сил Украины в ДНР. Прорыв произошел после боев в районе Александро-Шультино. Минобороны России эту информацию не комментировало.