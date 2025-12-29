Марочко раскрыл, что поможет развить наступление на Славянск

ВС России могут развить наступление на Славянск ДНР после освобождения Дибровы, рассказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. В Минобороны России не комментировали данную информацию.

Освобождение Дибровы позволит нам продвигаться к населенному пункту Райгородок, который находится северо-восточнее населенного пункта Славянска, — уточнил Марочко.

По словам эксперта, в упомянутом районе также находится водохранилище. ВСУ искусственно его перекрыли для нарушения подачи воды в Донецкой Народной Республике, пояснил Марочко.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский подчеркнул, что освобождение населенного пункта Диброва в ДНР дает российским войскам возможность усилить контроль над Красным Лиманом. Он подчеркнул, что российская группировка усилит позиции на юге.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские бойцы освободили населенный пункт Диброва. В операции приняли участие военнослужащие группировки войск «Запад». До этого в российском военном ведомстве отметили, что ВС РФ освободили Димитров, Родинское, Артемовку и Вольное в ДНР.