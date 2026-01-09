«Новая реальность»: в Совфеде ответили на отказ США от международного права

Отказ американского президента Дональда Трамп от международного права создает принципиально новую правовую реальность, такое мнение в своем Telegram-канале высказал председатель комитета Совета Федерации России по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Он напомнил, что США по-прежнему являются постоянным членом Совета Безопасности ООН.
Прямой отказ от международного права одного из постоянных членов Совета Безопасности ООН создает в мире принципиально новую правовую реальность, — убежден Клишас.
Ранее Трамп признал, что его полномочия как главнокомандующего ограничены лишь его «собственной моралью». Политик отверг значимость международного права и других механизмов сдерживания при использовании военной мощи. При этом Трамп выразил мнение, что его администрация соблюдает международное право. Однако подчеркнул, что сам будет решать, насколько та или иная норма применима к США.
Президент Франции Эммануэль Макрон констатировал, что США отступают от международных правил. Он осудил внешнюю политику Вашингтона под руководством Трампа. По мнению Макрона, США отдаляются от союзников и рискуют превратиться в «логово разбойников».