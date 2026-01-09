«Новая реальность»: в Совфеде ответили на отказ США от международного права

«Новая реальность»: в Совфеде ответили на отказ США от международного права Сенатор Клишас назвал отказ Трампа от международного права новой реальностью

Отказ американского президента Дональда Трамп от международного права создает принципиально новую правовую реальность, такое мнение в своем Telegram-канале высказал председатель комитета Совета Федерации России по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Он напомнил, что США по-прежнему являются постоянным членом Совета Безопасности ООН.

Прямой отказ от международного права одного из постоянных членов Совета Безопасности ООН создает в мире принципиально новую правовую реальность, — убежден Клишас.

Ранее Трамп признал, что его полномочия как главнокомандующего ограничены лишь его «собственной моралью». Политик отверг значимость международного права и других механизмов сдерживания при использовании военной мощи. При этом Трамп выразил мнение, что его администрация соблюдает международное право. Однако подчеркнул, что сам будет решать, насколько та или иная норма применима к США.

Президент Франции Эммануэль Макрон констатировал, что США отступают от международных правил. Он осудил внешнюю политику Вашингтона под руководством Трампа. По мнению Макрона, США отдаляются от союзников и рискуют превратиться в «логово разбойников».