Россиянам рассказали, сколько будет рабочих дней в январе В январе россиян ждет всего 15 рабочих дней

В январе россиянам предстоит отработать всего три недели, что составит лишь 15 рабочих дней из 31 календарного, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская. Она пояснила, что первая рабочая неделя после длинных праздничных каникул начнется только 12 января.

После длинных новогодних каникул первая рабочая неделя января начнется в понедельник, 12 числа, и рабочих недель в январе будет всего три, — сказала она.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов заявил, что майские праздники в 2026 году продлятся шесть дней. По его словам, отдых будет разделен на два блока: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. Первый период сформирован Днем труда, который выпадает на пятницу, и выходными. Второй блок состоит из Дня Победы 9 мая (суббота) и следующих за ним двух дней, что в сумме также дает три выходных дня подряд.

Кроме того, семейный психолог Дарья Сальникова объяснила, что в период праздников необходимо сохранять базовые жизненные ритмы, а если они нарушены, то возвращаться к ним плавно. Сложность адаптации после каникул связана именно с резкой сменой привычного распорядка дня, отметила она.