09 января 2026 в 08:28

Трамп описал суть собственной «доктрины Донро»

Трамп заявил, что «доктрина Донро» обезопасит Западное полушарие

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Daniel Torok
Классическую доктрину Монро переименовали в честь президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Как сообщил сам глава Белого дома в беседе с телеканалом Fox News, этот документ призван обеспечить стабильность и безопасность во всем Западном полушарии.

Я так ее не называл, но они называют это «доктриной Донро», которая, по сути, обеспечивает безопасность для этой части мира. Все довольно просто. Мы не хотим, чтобы наркотики прибывали в нашу страну. Мы не хотим, чтобы плохие люди приезжали в нашу страну, — заявил глава Белого дома.

Доктрина Монро — положение, провозглашенное в 1823 году президентом США Джеймсом Монро. Целью провозглашения доктрины являлась защита США от колониальных посягательств империй Европы.

Ранее Трамп заявил, что администрация США планирует начать наземные военные операции против наркокартелей в странах Латинской Америки. При этом он не уточнил, на территории каких конкретно государств могут проводиться такие действия.

До этого американский лидер сообщил, что больше не устанавливает четких сроков для завершения конфликта на Украине. Он заверил, что Вашингтон делает все возможное для прекращения боевых действий, однако не пообещал увеличить объемы американской помощи в случае дальнейшего затягивания переговорного процесса. По словам Трампа, его основное обязательство — попытаться спасти человеческие жизни.

