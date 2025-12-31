«Все риски и прочее»: инвесторы выстроились в очередь в ДНР Пушилин сообщил о конкуренции среди инвесторов в ДНР

К концу года среди инвесторов в ДНР образовалась конкуренция, сообщил глава республики Денис Пушилин телеканалу «Россия 24». По словам руководителя региона, власти предоставляют им предприятия с последующим правом выкупа.

Если в начале года и в прошлом году мне приходилось уговаривать инвесторов, они понимают все риски и прочее. Вот к концу года у нас возникла уже объективно конкуренция за одни и те же объекты, — подчеркнул Пушилин.

Ранее глава региона сообщил, что сразу несколько угольных шахт в Донецкой Народной Республике ликвидируют или законсервируют. По его словам, такое решение принято исходя из экономической целесообразности. Пушилин объяснил, что, если в шахтах не осталось запасов угля, смысла проводить в них работы нет.

До этого в Мариуполе состоялось открытие восстановленного русского драматического театра. Церемония прошла спустя почти три года после разрушения здания и стала частью масштабного процесса возрождения культурной жизни города. На открытии присутствовали первые лица Донецкой Народной Республики, руководство Санкт-Петербурга и представители театрального сообщества России.