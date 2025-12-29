Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 04:29

«Возрождение Донбасса»: в Мариуполе открыли «хранилище русской души»

Русский драматический театр торжественно открылся в Мариуполе для жителей

Город Мариуполь, ДНР Город Мариуполь, ДНР Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В Мариуполе состоялось долгожданное и символическое событие — открытие восстановленного русского драматического театра. Церемония прошла спустя почти три года после разрушения здания, и стала частью масштабного процесса возрождения культурной жизни города, передает корреспондент РИА Новости.

На открытии присутствовали первые лица Донецкой Народной Республики, руководство Санкт-Петербурга и представители театрального сообщества России. С трибуны звучали слова о значении этого события для Донбасса.

У нас есть возможность сегодня зафиксировать еще одну важнейшую точку возрождения Донбасса <…>. Это теперь наш предмет гордости, это теперь то место, куда мы будем приезжать с семьями, то место, где будем напитываться той необходимой энергией <…>. Мы видим сейчас один из восстановленных объектов, важнейший культурный объект — наш русский театр, — сказал глава ДНР Денис Пушилин.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, чей город шефствовал над восстановлением, подчеркнул трагическую историю здания. Он напомнил, что в 2022 году украинские нацисты разрушили символ и душу Мариуполя, подорвав здание.

Сегодня мы с вами в возрожденном театре. Это наш с вами театр — русский, драматический, — подчеркнул Беглов.

В 2022 году в результате удара по театру погибли 14 человек. Открытие учреждения, отстроенного с применением современных технологий, власти представляют как знак возвращения к мирной жизни и укрепления русской культурной идентичности в регионе.

Ранее Беглов вручил генеральному директору Мариупольского драмтеатра в ДНР Игорю Солонину сертификат на гастроли в городе в 2026 году. Глава региона подчеркнул статус городов-побратимов и добавил, что Петербург и Мариуполь «всегда вместе — и в радости, и в трудностях».

Мариуполь
Донбасс
восстановление
театры
