04 января 2026 в 20:23

В ДНР сообщили о продвижении российских подразделений у Гришино

Пушилин сообщил о продвижении российских войск в районе Гришино

Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Российские подразделения продвигаются в районе населенного пункта Гришино на Красноармейском направлении в Донецкой Народной Республике, заявил глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале. Также, по его словам, бойцы проявляют активность на Добропольском направлении.

На Красноармейском направлении наши подразделения продвигаются в районе населенного пункта Гришино, — сказал Пушилин.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов выразил мнение, что в 2026 году у российской армии могут появиться возможности для масштабного наступления на южном направлении, включая возможное освобождение Херсона, Николаева и Одессы. Он подчеркнул, что после взятия Гуляйполя открылись оперативные возможности для продвижения в сторону Запорожья и далее к черноморскому побережью.

До этого в Минобороны сообщили, что в ходе специальной военной операции за прошедшую неделю подразделения Вооруженных сил Российской Федерации установили контроль над девятью населенными пунктами. Пять из них расположены на территории ДНР, три — в Запорожской области и один — в Харьковской области.

Денис Пушилин
ДНР
ВС РФ
продвижение
