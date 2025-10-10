В Минобороны РФ раскрыли число ударов, нанесенных по ВПК Украины за неделю ВС России за неделю нанесли шесть групповых ударов по объектам ВПК на Украине

Военнослужащие ВС России в течение недели нанесли один массированный и шесть групповых ударов по Украине, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, были поражены предприятия военно-промышленного комплекса страны, а также железнодорожная и морская инфраструктура.

Нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА, в результате которых поражены предприятия военной промышленности и обеспечивавшие их работу объекты энергетики Украины, — подчеркнули в министерстве.

Кроме того, российские бойцы уничтожили склады горючего и места хранения и подготовки к запуску дронов. Помимо всего прочего, точными ударами ликвидированы пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, уточнили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что российские военные за неделю освободили пять населенных пунктов в зоне спецоперации. Речь идет об Отрадном в Харьковской области, Кузьминовке и Федоровке в ДНР, а также о селах Нововасилевское и Новогригоровка в Запорожской области.

До этого военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что ВС РФ за минувшие сутки значительно продвинулись у Северска в ДНР. По его словам, благодаря этому российским бойцам удалось расширить зону контроля и взять большую часть водоема Поселковый.