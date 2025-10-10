Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 12:42

Названо число освобожденных за неделю населенных пунктов в зоне СВО

Минобороны РФ: российские военные освободили за неделю пять населенных пунктов

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российские военные освободили за неделю пять населенных пунктов в зоне СВО, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале. По два из них находятся в ДНР и Запорожской области и еще один — в Харьковской области, отметили в ведомстве.

Речь идет о таких населенных пунктах, как Отрадное, Кузьминовка, Федоровка, Нововасилевское и Новогригоровка. В операциях участвовали бойцы Южной группировки войск, а также группировок войск «Север» и «Восток».

Ранее глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев заявил, что российские вооруженные силы продолжают продвижение на Волчанском направлении в Харьковской области. Он отметил, что за последние два месяца им удалось расширить зону контроля в южной части Волчанска. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

До этого сообщалось, что переход Отрадного в Харьковской области под контроль российских войск позволяет расширить полосу безопасности вдоль границы РФ. Выбить ВСУ из населенного пункта удалось благодаря наступательным действиям штурмовых подразделений 79-го мотострелкового полка и 7-го отдельного мотострелкового полка группы «Север».

Названо число освобожденных за неделю населенных пунктов в зоне СВО
