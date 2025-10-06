ВС России теснят подразделения ВСУ в Харьковской области ТАСС: ВС России расширили зону безопасностности у границ за счет Отрадного

Переход Отрадного в Харьковской области под контроль российских войск позволяет расширить полосу безопасности вдоль границы РФ, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Выбить Вооруженные силы Украины из населенного пункта удалось благодаря решительным наступательным действиям штурмовых подразделений 79-го мотострелкового полка и 7-го отдельного мотострелкового полка группы «Север», информировал источник.

Освобождением Отрадного отодвигаем врага от наших границ, включая их расчеты дронов и артиллерию. Расширение полосы безопасности идет, — добавил собеседник агентства.

О зачистке Отрадного от украинской армии Минобороны РФ сообщило накануне. Населенный пункт расположен всего в 50 километров от Купянска. Его освобождение позволит в дальнейшем развивать наступление вглубь Харьковской области, включая направления на Изюм и Чугуев, российским военным также откроется путь на Волчанск.

Ранее пленный солдат ВСУ Святослав Дорош рассказывал, что украинское командование отправляет в штурмовые группы танкистов и техников. По его словам, такое решение было принято из-за больших потерь в Купянске и острой нехватки личного состава.