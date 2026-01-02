Новый год — 2026
Губернатор рассказал о ночной атаке ВСУ на российский регион

Слюсарь: ПВО отразила атаку ВСУ на Ростовскую область

В Ростовской области успешно отразили атаку беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор области Юрий Слюсарь в Telegram-канале. По его словам, обошлось без пострадавших.

За ночь в Ростовской области уничтожены и подавлены БПЛА в Верхнедонском, Чертковском и Шолоховском районах, а также над акваторией Таганрогского залива. Предварительно, люди не пострадали. Информация о последствиях на земле будет уточняться, — написал он.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что шесть пострадавших после удара дронов ВСУ по Хорлам доставлены для получения медицинской помощи в больницы Крыма. Остальных раненых, как он уточнил, разместили в клиниках трех районов, а тех, кто получил легкие повреждения, уже выписали.

Кроме того, военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что беспилотники, атаковавшие кафе на Херсонщине, могли стартовать с территории Николаевской области. Он также допустил, что запуск мог произойти из той части Херсонской области, которая в настоящее время контролируется украинскими вооруженными силами. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

