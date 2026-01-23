Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 11:39

Чиновник-боксер подрался со своим заместителем-самбистом

В Казахстане чемпион по боксу Сапиев подрался со своим заместителем Есимхановым

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Олимпийский чемпион по боксу Серик Сапиев, который занимает пост главы управления физической культуры и спорта Карагандинской области Казахстана, подрался со своим заместителем, профессиональным самбистом Дауреном Есимхановым, сообщает портал Tengrinews. По информации источника, конфликт перерос в потасовку на территории спортивной школы.

Сначала вспыхнула словесная перепалка, затем конфликт перешел в драку. В результате Серик Сапиев получил телесные повреждения, — говорится в публикации.

В полиции региона подтвердили, что 42-летний мужчина подал заявление о побоях, и было возбуждено уголовное дело. Сапиев — чемпион Олимпиады-2012 в Лондоне и двукратный призер чемпионатов мира, его оппонент Есимханов — призер чемпионатов мира и Азии по самбо.

Ранее Биробиджанский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела о хулиганстве в отношении шести игроков любительской хоккейной команды «Тафгай», которые подрались с командой сотрудников ФСБ «Фантом». Фигурантам грозит наказание вплоть до семи лет лишения свободы.

драки
чиновники
Казахстан
спортсмены
боксеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подавший сигнал бедствия самолет Azur Air успешно приземлился
Названа причина сигнала бедствия следовавшего из Пхукета в Барнаул самолета
Полиция начала рейды после гибели покупателя в ТРК «Сити Молл»
«Остались только Эмираты»: в Совфеде объяснили смену переговорной площадки
«Проверяли всех»: Зорин об аресте звезды турецкого кино Ямана
Королевская семья Британии: новости, кто разбил сердце Эндрю
Сроки против бюджета: что сегодня важнее для инвестора
Психолог объяснила феномен синдрома послепраздничной адаптации у детей
Успенская учинила скандал на борту самолета
Стало известно, зачем США представили Путину нового участника переговоров
Трамп выступил с заявлением о предстоящих переговорах США, России и Украины
Медведчук подвел печальные для Киева итоги форума в Давосе
В России начали маркировать детское питание
Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США
В МВД рассказали, что делать в случае передачи неизвестным кода из СМС
«Бронтозавр»: Бессент оскорбил губернатора Калифорнии за критику Трампа
Российских туристов на Мальдивах атаковали медузы
Володин раскрыл, какой закон о мигрантах скоро вступит в силу
Шарлотка без разрыхлителя — пышность дает трюк с яйцами
Гори ясно: простая схема выбора идеальной бюджетной фитолампы для рассады
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.