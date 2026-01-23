Чиновник-боксер подрался со своим заместителем-самбистом В Казахстане чемпион по боксу Сапиев подрался со своим заместителем Есимхановым

Олимпийский чемпион по боксу Серик Сапиев, который занимает пост главы управления физической культуры и спорта Карагандинской области Казахстана, подрался со своим заместителем, профессиональным самбистом Дауреном Есимхановым, сообщает портал Tengrinews. По информации источника, конфликт перерос в потасовку на территории спортивной школы.

Сначала вспыхнула словесная перепалка, затем конфликт перешел в драку. В результате Серик Сапиев получил телесные повреждения, — говорится в публикации.

В полиции региона подтвердили, что 42-летний мужчина подал заявление о побоях, и было возбуждено уголовное дело. Сапиев — чемпион Олимпиады-2012 в Лондоне и двукратный призер чемпионатов мира, его оппонент Есимханов — призер чемпионатов мира и Азии по самбо.

Ранее Биробиджанский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела о хулиганстве в отношении шести игроков любительской хоккейной команды «Тафгай», которые подрались с командой сотрудников ФСБ «Фантом». Фигурантам грозит наказание вплоть до семи лет лишения свободы.