21 января 2026 в 10:53

Хоккеистов из ЕАО начали судить за драку с командой сотрудников ФСБ

Суд по делу о драке хоккеистов с командой сотрудников ФСБ начался в Биробиджане

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Биробиджанский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела о хулиганстве в отношении шести игроков любительской хоккейной команды «Тафгай», которые подрались с командой сотрудников ФСБ «Фантом», следует из судебной картотеки. Фигурантам грозит наказание вплоть до семи лет лишения свободы.

Уголовное дело связано с инцидентом, произошедшим 30 марта 2024 года во время турнирного матча за третье место Ночной хоккейной лиги в Еврейской автономной области. Тогда на льду встретились команда «Тафгай», в составе которой выступали местные предприниматели, и команда «Фантом», за которую играют сотрудники регионального управления ФСБ.

Участники «Тафгая» подрались с сотрудниками ФСБ. Вместо того чтобы отделаться штрафными минутами, как бывает в профессиональном спорте, некоторые игроки отправились в СИЗО. Против них возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, связанному с сопротивлением представителю власти).

Ранее сообщалось, что российский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин вступил в драку в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Нью-Джерси Дэвилз», защищая лидера команды канадца Коннора Макдэвида. «Нью-Джерси» выиграла со счетом 2:1. Короткая схватка завершилась пятью минутами штрафа для обоих хоккеистов, причем россиянин получил дополнительные две минуты и десять минут штрафа за инициацию конфликта.

хоккей
суды
ФСБ
ЕАО
