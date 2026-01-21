Хоккеистов из ЕАО начали судить за драку с командой сотрудников ФСБ Суд по делу о драке хоккеистов с командой сотрудников ФСБ начался в Биробиджане

Биробиджанский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела о хулиганстве в отношении шести игроков любительской хоккейной команды «Тафгай», которые подрались с командой сотрудников ФСБ «Фантом», следует из судебной картотеки. Фигурантам грозит наказание вплоть до семи лет лишения свободы.

Уголовное дело связано с инцидентом, произошедшим 30 марта 2024 года во время турнирного матча за третье место Ночной хоккейной лиги в Еврейской автономной области. Тогда на льду встретились команда «Тафгай», в составе которой выступали местные предприниматели, и команда «Фантом», за которую играют сотрудники регионального управления ФСБ.

Участники «Тафгая» подрались с сотрудниками ФСБ. Вместо того чтобы отделаться штрафными минутами, как бывает в профессиональном спорте, некоторые игроки отправились в СИЗО. Против них возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, связанному с сопротивлением представителю власти).

