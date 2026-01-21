Атака США на Венесуэлу
21 января 2026 в 10:31

Российский игрок НХЛ полез в драку во время матча

Форвард Подколзин вступил в драку, защищая капитана команды «Эдмонтон» Макдэвида

Василий Подколзин Василий Подколзин Фото: Darryl Dyck/Keystone Press Agency/Global Look Press
Российский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин вступил в драку в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Нью-Джерси Дэвилз», защищая лидера команды канадца Коннора Макдэвида. «Нью-Джерси» выиграла со счетом 2:1, сообщает «Чемпионат».

Джонатан Ковачевич жестко провел силовой прием против капитана команды «Ойлерз» Макдэвида. Подколзин сразу же бросился в драку, сняв перчатки. Короткая схватка завершилась пятью минутами штрафа для обоих хоккеистов, причем россиянин получил дополнительные 2 минуты и 10 минут штрафа за инициацию конфликта.

Ранее гол капитана и нападающего клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина помог команде обыграть «Чикаго Блэкхокс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги в ночь на 10 января. Противостояние прошло на льду «Юнайтед-центр» в Чикаго (США) и завершилось со счетом 5:1 в пользу гостей.

До этого российский вратарь ХК «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский установил личный антирекорд в НХЛ, пропустив девять шайб в одном матче. Его клуб потерпел поражение с разгромным счетом 1:9 в игре против «Каролины Харрикейнз».

