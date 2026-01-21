Российский игрок НХЛ полез в драку во время матча

Российский игрок НХЛ полез в драку во время матча Форвард Подколзин вступил в драку, защищая капитана команды «Эдмонтон» Макдэвида

Российский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин вступил в драку в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Нью-Джерси Дэвилз», защищая лидера команды канадца Коннора Макдэвида. «Нью-Джерси» выиграла со счетом 2:1, сообщает «Чемпионат».

Джонатан Ковачевич жестко провел силовой прием против капитана команды «Ойлерз» Макдэвида. Подколзин сразу же бросился в драку, сняв перчатки. Короткая схватка завершилась пятью минутами штрафа для обоих хоккеистов, причем россиянин получил дополнительные 2 минуты и 10 минут штрафа за инициацию конфликта.

