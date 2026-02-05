Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026 в 11:24

Агент Панарина оценил обмен российского форварда в «Лос-Анджелес»

Агент Черных выразил надежду, что Панарин до конца карьеры выиграет Кубок Стэнли

Артемий Панарин Артемий Панарин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Хоккеист Артемий Панарин сделал хороший выбор, перейдя в рамках обмена из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Лос-Анджелес Кингз», заявил NEWS.ru агент Александр Черных, представляющий интересы игрока во время выступления в России. Он выразил надежду, что до конца карьеры в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) нападающий выиграет Кубок Стэнли.

Если Артемий выбрал этот клуб, а у игрока было такое право, то, соответственно, я считаю, что выбор хороший. Я бы очень хотел, чтобы Панарин за то время, которое он проведет в НХЛ, обязательно выиграл Кубок Стэнли. Это одна из моих мечт. Я был бы очень рад этому, — сказал Черных.

Ранее Панарин был обменен из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Лос-Анджелес Кингз». Сделка стала частью объявленной ранее перестройки состава «Рейнджерс». Взамен нью-йоркский клуб получит от «Лос-Анджелеса» канадского форварда Лиама Гринтри и условный выбор на драфте в третьем раунде. О возможном уходе Панарина, чей контракт истекает, говорили с января. Карьера 32-летнего хоккеиста в НХЛ началась в 2015 году, а за «Рейнджерс» он выступал с 2019 года, став ключевым атакующим игроком команды.

