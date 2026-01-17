Известный российский вратарь побил свой антирекорд в НХЛ

Атака США на Венесуэлу
17 января 2026 в 10:49

Сергей Бобровский Сергей Бобровский Фото: Joel Auerbach/Icon Sportswire vi/Global Look Press
Российский вратарь ХК «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский установил личный антирекорд в НХЛ, пропустив девять шайб в одном матче, сообщает пресс-служба лиги. Его клуб потерпел поражение с разгромным счетом 1:9 в игре против «Каролины Харрикейнз».

За матч Бобровский смог отразить 26 бросков из 35. До этого худшим результатом в его карьере были восемь пропущенных шайб в матче с «Коламбус Блю Джекетс» в 2018 году.

Ранее российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин оказался на десятой позиции в перечне лучших ассистентов в истории Национальной хоккейной лиги за один клуб. Он ассистировал соотечественнику Егору Чинахову в противостоянии с «Калгари» (1:2). Эта передача стала для спортсмена 854-й за «Питтсбург», что позволило ему обойти словенца Анже Копитара и канадца Брайана Троттье.

До этого стало известно, что что гол капитана и нападающего клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина помог команде обыграть «Чикаго Блэкхокс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги в ночь на 10 января. Противостояние прошло на льду «Юнайтед-центр» в Чикаго (США) и завершилось со счетом 5:1 в пользу гостей.

