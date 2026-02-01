Муртазалиев потерпел первое поражение в карьере Муртазалиев потерпел первое поражение в карьере во время боя за титул IBF

Российский боксер Бахрам Муртазалиев проиграл британцу Джошу Келли в поединке в городе Ньюкасл-апон-Тайн за звание чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом среднем весе. Уточняется, что это его первое поражение за время спортивной карьеры.

Поединок продлился все 12 раундов. За победу Келли выступили большинство судей. За исключением этого поражения в активе россиянина 23 победы, в том числе титул IBF, который он завоевал в 2024 году, сразившись с немцем Джеком Кулкаем.

Ранее сообщалось, что поединок 27-летнего Никиты Цзю, сына бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю, с австралийским боксером признали несостоявшимся. Встреча спортсменов прошла в австралийском Брисбене. Титул интернационального чемпиона Всемирной боксерской организации в весовой категории до 72,6 кг остался свободным.

До этого олимпийский чемпион Егор Мехонцев выступил с резкой критикой в адрес украинского тяжеловеса Александра Усика, обвинив его в неспортивных приемах. Он отметил, что Усик часто имитирует боль от ударов ниже пояса.