Финконсультант раскрыла, как избежать переплаты за продукты при росте цен Финконсультант Матвеева: оптовые закупки позволят избежать переплаты за продукты

Оптовые закупки и выбор в пользу крупных форматов продукции снизят риски переплаты за продукты, заявила LIFE.ru финансовый консультант Ольга Матвеева. Эксперт посоветовала использовать кешбэк-сервисы и акции на товары, а также участвовать в программах лояльности.

Даже при попытках относиться к фуд-шопингу рационально стоимость продуктовой корзины на месяц может колебаться в течение года. Однако при грамотно выстроенной стратегии закупок разброс стоимости можно сделать минимальным, буквально зафиксировав траты на питание на целый год вперед, — отметила Матвеева.

В целях экономии она порекомендовала придерживаться базовой продуктовой корзины. Как правило, в нее входят крупы, макароны, молочные продукты, мясо и птица, овощи, хлебобулочные изделия, растительное масло и специи. Сезонные же продукты лучше выбирать в одной ценовой категории, чтобы не выйти за рамки бюджета, заключила эксперт.

Ранее экономист Хаджимурад Белхароев предупредил, что цены на продукты вырастут примерно на 10% в разных сегментах в феврале 2026 года. Он пояснил, что на стоимости продуктов отразится подорожание логистики.