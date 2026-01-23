Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 11:40

Москва подготовилась к морозам до –28 градусов

Москва перешла в режим повышенной готовности из-за холодов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Городские службы столицы переведены в режим повышенной готовности, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. В ближайшие дни в столичном регионе ожидается резкое похолодание — ночью температура может опуститься до –27…–28 градусов, местами прогнозируется снег.

На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов, — отметил Бирюков.

Он также отметил, что все системы жизнеобеспечения обладают достаточным резервом мощности. Коммунальные службы круглосуточно отслеживают состояние улиц и дорог. По мере выпадения осадков будут проводиться сплошная механизированная уборка проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с обработкой противогололедными материалами, заключил Бирюков.

Тем временем научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что аномальное потепление надвигается на Чукотку, Якутию и Магадан. По его словам, в этих регионах развивается глубокий циклон. Даже в самой холодной точке мира — Оймяконе — потеплеет до -25 градусов.

погода
Москва
коммунальщики
снегопады
морозы
