Сексуальные домогательства в Вооруженных силах Украины становятся барьером для службы женщин, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские общественные организации. Как подчеркнул источник, механизм защиты необходим всем военнослужащим, поскольку от насилия со стороны сослуживцев не застрахованы и мужчины.

Отсутствие действенного механизма, с которым можно себя чувствовать защищенной, — один из барьеров для женщин, размышляющих о поступлении на военную службу, — говорится в публикации одного из движений.

Ранее в российских силовых ведомствах сообщили, что в украинском штурмовом подразделении «Шквал» проходили службу беременные женщины, которые отбывали наказание в тюрьмах. Отмечается, что киевские власти не предоставляли им возможности уйти в декретный отпуск.

До этого военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец говорил, что военные части Украины все чаще пополняются женщинами. По его мнению, такая практика представляет собой сознательное уничтожение будущего страны.