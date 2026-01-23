Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 10:45

Назван главный страх украинок, желающих служить в ВСУ

РИА Новости: сексуальные домогательства в ВСУ стали барьером для службы украинок

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Сексуальные домогательства в Вооруженных силах Украины становятся барьером для службы женщин, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские общественные организации. Как подчеркнул источник, механизм защиты необходим всем военнослужащим, поскольку от насилия со стороны сослуживцев не застрахованы и мужчины.

Отсутствие действенного механизма, с которым можно себя чувствовать защищенной, — один из барьеров для женщин, размышляющих о поступлении на военную службу, — говорится в публикации одного из движений.

Ранее в российских силовых ведомствах сообщили, что в украинском штурмовом подразделении «Шквал» проходили службу беременные женщины, которые отбывали наказание в тюрьмах. Отмечается, что киевские власти не предоставляли им возможности уйти в декретный отпуск.

До этого военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец говорил, что военные части Украины все чаще пополняются женщинами. По его мнению, такая практика представляет собой сознательное уничтожение будущего страны.

украинки
ВСУ
домогательства
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В московском ЖК за сутки убили семь собак
Резкая оттепель идет на Москву, февраль будет жарким? Прогноз погоды
Власти Пензы раскрыли новые детали о пожаре на нефтебазе
Подавший сигнал бедствия самолет Azur Air успешно приземлился
Названа причина сигнала бедствия следовавшего из Пхукета в Барнаул самолета
Полиция начала рейды после гибели покупателя в ТРК «Сити Молл»
«Остались только Эмираты»: в Совфеде объяснили смену переговорной площадки
«Проверяли всех»: Зорин об аресте звезды турецкого кино Ямана
Королевская семья Британии: новости, кто разбил сердце Эндрю
Сроки против бюджета: что сегодня важнее для инвестора
Психолог объяснила феномен синдрома послепраздничной адаптации у детей
Успенская учинила скандал на борту самолета
Стало известно, зачем США представили Путину нового участника переговоров
Трамп выступил с заявлением о предстоящих переговорах США, России и Украины
Медведчук подвел печальные для Киева итоги форума в Давосе
В России начали маркировать детское питание
Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США
В МВД рассказали, что делать в случае передачи неизвестным кода из СМС
«Бронтозавр»: Бессент оскорбил губернатора Калифорнии за критику Трампа
Российских туристов на Мальдивах атаковали медузы
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.