В Польше двух украинок жестко избили из-за национальности RMF24: в Польше полиция задержала четырех подозреваемых в нападении на украинок

В Польше банда напала на гражданок Украины с применением слезоточивого газа и дубинок, передает RMF24. Полиция уже задержала четырех подозреваемых, они сознались, что совершили преступление на почве национальности девушек.

Инцидент произошел в выходные, после чего пострадавшие были доставлены в больницу, — говорится в материале.

Нападавшие требовали от женщин немедленно вернуться на родину. Правоохранительные органы проводят расследование всех обстоятельств произошедшего, заключили в источнике.

Ранее двое украинцев устроили драку с кондуктором и машинистом пассажирского поезда Volmetalbahn в Германии. Инцидент произошел на станции Брюгге, когда кондуктор подошел к ним для проверки билетов. Один из мужчин не смог доказать факт оплаты проезда и начал проявлять агрессию.

До этого руководитель Центра исторической политики РИСИ Олег Неменский заявил, что в Европе усиливаются социальное напряжение и раздражительность из-за украинских беженцев. Например, в ближайшем будущем Польша намерена отменить специальные льготы, оставив поддержку только инвалидам и пожилым.