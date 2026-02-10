Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 00:34

В Польше двух украинок жестко избили из-за национальности

RMF24: в Польше полиция задержала четырех подозреваемых в нападении на украинок

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Польше банда напала на гражданок Украины с применением слезоточивого газа и дубинок, передает RMF24. Полиция уже задержала четырех подозреваемых, они сознались, что совершили преступление на почве национальности девушек.

Инцидент произошел в выходные, после чего пострадавшие были доставлены в больницу, — говорится в материале.

Нападавшие требовали от женщин немедленно вернуться на родину. Правоохранительные органы проводят расследование всех обстоятельств произошедшего, заключили в источнике.

Ранее двое украинцев устроили драку с кондуктором и машинистом пассажирского поезда Volmetalbahn в Германии. Инцидент произошел на станции Брюгге, когда кондуктор подошел к ним для проверки билетов. Один из мужчин не смог доказать факт оплаты проезда и начал проявлять агрессию.

До этого руководитель Центра исторической политики РИСИ Олег Неменский заявил, что в Европе усиливаются социальное напряжение и раздражительность из-за украинских беженцев. Например, в ближайшем будущем Польша намерена отменить специальные льготы, оставив поддержку только инвалидам и пожилым.

украинцы
Польша
нападения
украинки
