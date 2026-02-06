Украинцы оплевали кондуктора и избили машиниста поезда в Германии Bild: два украинца напали на сотрудников поезда на станции Брюгге в Германии

Двое украинцев устроили драку с кондуктором и машинистом пассажирского поезда Volmetalbahn в Германии, сообщает Bild. Инцидент произошел на станции Брюгге, когда кондуктор подошел к ним для проверки билетов. Один из мужчин не смог доказать факт оплаты проезда и начал проявлять агрессию.

Его спутник в свою очередь плюнул кондуктору в лицо, и тот позвал на помощь машиниста. Завязалась драка, в результате которой работники поезда получили травмы, а прибывшая на место полиция была вынуждена полностью эвакуировать состав для разбирательства.

Для точного выяснения обстоятельств произошедшего изучаются видеозаписи, — отметил представитель правоохранительных органов.

Ранее руководитель Центра исторической политики РИСИ Олег Неменский заявил, что в Европе усиливаются социальное напряжение и раздражительность из-за украинских беженцев. Например, в ближайшем будущем Польша намерена отменить специальные льготы, оставив поддержку только инвалидам и пожилым.

До этого экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров выразил мнение, что выплаты украинским беженцам от Евросоюза могут прекратиться в 2027 году. По его словам, ряд европейских стран уже пытается избавиться от переселенцев, предлагая им разовые денежные компенсации.