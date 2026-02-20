Зимняя Олимпиада — 2026
Эпштейну предлагали на выбор 400 моделей-украинок

Джеффри Эпштейн Джеффри Эпштейн Фото: Epstein Estate/House Oversight/Keystone Press Agency/Global Look Press
Агент американского финансиста Джеффри Эпштейна по электронной почте предлагал ему на выбор 400 девушек-украинок через некую женщину, сообщает РИА Новости со ссылкой на обнародованные файлы. Собеседник отметил, что «в основном это дешевый эскорт». Речь шла о девушках, работавших в модельных и свадебных агентствах Киева.

Что касается Киева <…>, ниже — один из ее электронных адресов, у нее около 400 девушек из модельных и свадебных агентств, базирующихся в Киеве. Я только что с ней поговорил, она ждет звонка и покажет всех. Она также ждет, чтобы мы с вами проверили и обсудили будущее сотрудничество, — говорится в письме.

При этом имя отправителя скрыто. Само письмо датируется 10 октября 2012 года. Уточняется, что одно из модельных агентств, работниц которого могли предоставить Эпштейну, называлось L-Models.

Ранее появилась информация, что украинская модель из Броваров по имени Анастасия подыскивала девушек среди своих знакомых для поездок на остров Эпштейна. Их переписка длилась не менее четырех лет и фигурирует в файлах.

