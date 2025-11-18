Раскрыто, как ВСУ уничтожают будущее Украины Полковник Баранец: ВСУ мобилизует в свои ряды все больше женщин

Все больше женщин призываются в Вооруженные силы Украины, заявил NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, это сознательное уничтожение будущего Украины.

ВСУ мобилизует в свои ряды все больше женщин. При населении примерно в 25-27 миллионов человек (из общего числа 45 миллионов), женщины репродуктивного возраста, которые могли бы обеспечить будущее страны, гибнут, умирают, получают ранения или контузии. Таким образом, будущее Украины уничтожается, — констатировал Баранец.

По его словам, цинизм ВСУ достиг такого уровня, что для женщин изготавливают специальные бронежилеты, учитывающие возможность беременности.

Сегодня сложно назвать точное число женщин, воюющих на передовой как снайперы, разведчицы, пулеметчики, или даже танкисты. Пока нет информации о женщинах-пилотах, но их тоже обучают. Все это делается не от хорошей жизни, а из-за необходимости использовать женский ресурс, — подчеркнул военный обозреватель.

Ранее стало известно, что украинских женщин-военнослужащих бросили на передовую для участия в «мясных штурмах» на Сумском направлении. К такому решению военное руководство ВСУ подтолкнул острый кадровый дефицит.