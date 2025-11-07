Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 ноября 2025 в 12:14

Женщины-военнослужащие ВСУ дезертировали с передовой под Харьковом

SHOT сообщил о бегстве семи женщин-военнослужащих ВСУ с позиций под Купянском

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Киев столкнулся с острым дефицитом личного состава для пополнения своих частей на фронте, из-за чего стал привлекать для операций женщин, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, под Купянск вместо резервистов-мужчин были направлены семь женщин, однако они вскоре покинули передовые позиции.

По информации канала, эти военнослужащие официально проходили как операторы беспилотных летательных аппаратов. Однако после прибытия в зону боевых действий они незамедлительно собрали свои вещи и дезертировали.

Отмечается, что силы ВСУ несут значительные потери на данном участке фронта, которые, по имеющимся данным, уже достигли трех тысяч человек. Ежедневно это число продолжает увеличиваться, а около 100 украинских военных были захвачены в плен.

Ранее сообщалось, что отправленная на две недели на передовую за служебный проступок 24-летняя женщина-офицер ВСУ была ликвидирована в ходе российского удара по украинскому укрепрайону северо-западнее Петровского (украинское название — Грековка) в ЛНР. Как отметил военный эксперт Андрей Марочко, об этом стало известно из радиоперехвата. В Минобороны России пока не комментировали соответствующие сведения.

Украина
Харьковская область
ВСУ
женщины-бойцы
спецоперация
